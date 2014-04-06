Küçük Pamir toprağa verildi

Sarıyer Zekeryaköy’deki evinden kaybolduktan 30 saat sonra komşu villanın havuzunda ölü olarak bulunan 3.5 yaşındaki Pamir Dikdik, İstanbul’da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Pamir Dikdik’in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgundan alındıktan sonra önce evine ardından da Zekeryaköy Merkez Camii’ne getirildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Özkan Arslan’ın haberine göre, burada düzenlenen cenaze töreni öncesi taziyeleri baba Serdar ve anne Suerce Dikdik kabul etti. Tören boyunca gözyaşlarını tutamayan anne ve babayı yakınları teskin etti. Törene eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç , Pamir’in ailesi ve Zekeryaköy sakinleri katıldı. Pamir tabutuna çiçekler arasına ‘Her zaman kalbimizdesin meleğimiz” yazıldı.

Keşke sizi görmeseydim oğlumla evde balon şişirseydim

Cenazeye katılan Mustafa Sarıgül, kullanılmayan havuzlara dikkat çekerek, “Bunlara mutlaka önlem alınmalı” dedi. Bir süre Sarıgül’le konuşan baba Serdar Dikdik de, oğlunun kaybolma ve bulunma sürecinde kendilerine yardım eden herkese teşekkür ederek, “Ne söyleyeyim meleğimi kaybettim. Keşke sizleri görmeseydim de oğlumla pazar günü evde balon şişirseydim” dedi.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in de aileye oğullarının adını taşıyan bir kreş açacağını söylediği belirtildi.

Pamir’in cenazesi Zekeryaköy Merkez Camii’nde kılınan ikindi namazına müteakip omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Namaz sırasında anne Suerce Dikdik de tabutun yanında saf tuttu. Baba Serdar Dikdik tabut taşınırken, “Bırakın oğlumu ben taşıyacağım” diyerek gözyaşı döktü. Küçük Pamir, götürüldüğü Zincirlikuyu Mezarlığı’nda dedesinin mezarının yanında toprağa verildi.