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Yaşam

Pamir'in babası: Aramayı ormanlıkta değil, mahallede yapın

Sarıyer Zekeriyaköy'deki evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan 3.5 yaşındaki Pamir için arama çalışmaları tekrar başladı

05 Nisan 2014 15:08


Sarıyer Zekeriyaköy’deki evinden çıkan ve kendisinden saatlerdir haber alınamayan 3,5 yaşındaki Pamir Didik'i arama çalışmaları devam ederken baba Serdar Dikdik arama yapan yetkililere, “Çocuğun ayağında ayakkabı bile yok. Aramaları ormanlık alanda değil mahalle içinde yoğunlaştıralım" dedi.

Sarıyer Zekeriyaköy'deki evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan 3.5 yaşındaki Pamir için arama çalışmaları tekrar başladı. Baba Serdar Dikdik çalışmaları koordine eden yetkililere bilgi verdi. Aramaların mahalle içinde yoğunlaştırılmasını isteyen baba, “Çocuğun üzerinde tulum var. Ayakkabısı bile yok. Aramaları ormanlık alan yerine mahalle içinde yoğunlaştırın. Pamir akşam 19.00 gibi uyur. Şimdi gündüz. Ayaklandı. Kesin buralarda dolaşacak. Zekeriyaköylüler bu çocuk kesin bir bahçeye girdi. Evi kapalı olanlar varsa bir içeri seslenin. Hareketli çocuk sese gelir. Emlakçılar boş evleri bir kontrol edin. Eve girmiş kapı kapanmış olabilir. Herkes mahallesine baksın. Bu çocuk buralarda bir yerde çıkacak. Çocuk ağlamayı bilmiyor. Çocukta kırmızı tulum var. Casper hayalet gibi dolaşıyor. Kesin buralardan çıkacak" dedi.

 

 

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