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Yaşam

Küçük Pamir’den 24 saati aşkın süredir haber alınamıyor

Sarıyer Zekeriyaköy’de dün kaybolan Pamir Dikdik’ten henüz haber alınamadı

05 Nisan 2014 13:09

Sarıyer Zekeriyaköy'deki evinden dün sabah ayrılan 3.5 yaşındaki Pamir Didik'e hâlâ ulaşılamadı. Gece saatlerinde jandarma, AKUT ve gönüllülerin aramasından da sonuç çıkmadı.

Sarıyer'deki evinden çıkan ve  24 saati aşkın süredir haber alınamayan Pamir için aramalar gece de sürdü. Sabah saatlerinde aramalarını bir süreliğine sona erdiren ekipler, yeniden aramalara başlamak için koordine oluyor. Gece ormanlık alanda küçük Pamir'i bulmak için çalışan Jandarma ve AKUT ekipleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi'nin gönderdiği mobil büfelerden çay ve poğaça alarak kahvaltı yaptı.

 

Köpekli arama yaplıyor

 

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, yeni güne hazırlanan AKUT ekibi için basın mensuplarına bilgi veren Saydun Gökşin, “Aramalar dün 11.00'dan beri devam ediyor. Önce köpekli aramalar yapıldı. Sonra bütün alan Jandarma ve STK'ların desteğiyle arandı. Şu an sadece köpekli arama yapılıyor. Bu sabah şu kararı verdik daha çok patika araması yapacağız. Pamir'in yürümesinin daha kolay olduğu yerleri tarayacağız. Saat 10.00'da köpeklerin alandan gelmesinden sonra tekrar aramalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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