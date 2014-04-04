İstanbul'da kaybolan 3,5 yaşındaki Pamir için seferberlik

Sarıyer Zekeriyaköy'deki evinden çıkan ve kendisinden saatlerdir haber alınamayan 3,5 yaşındaki Pamir Dikdik için Jandarma, itfaiye ve AKUT ekipleri seferber oldu. Twitter'da Pamir'in kaybolmasıyla ilgili binlerce mesaj paylaşıldı. Oturduğu mahalledeki boş villaların bahçelerinde yapılan aramalar sonuç vermeyince arama ekipleri ormanlık alana yöneldi. Kaybolan çocuğun babası Serdar Dikdik "Sabah 9 gibi evin salonundaki kapıyı açıp bahçeye çıkmış. Sonra çitlerden atlayarak dışarı gitmiş. Saatlerdir arıyoruz" dedi. Pamir geceyarısı itibariyle bulunmadı.

Saat 09.00 sıralarında çocuğunun evde olmadığını fark eden baba Serdar Dikdik olayı polise ve jandarma ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine gelen jandarma ekipleri Pamir'i bulmak için çalışma başlattı. Ekipler yakın alanlardan başlayarak ormanlık bölge dahil her yeri taradı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtları da tek tek tarandı. Kamerada kayıtlarında da henüz izine rastlanmazken, jandarma komando ekiplerinin yanında, itfaiye ekipleri, kamu ve sivil kurumlara ait çeşitli arama kurtarma ekipleri, Jandarma sualtı kurtarma ekipleri de aramalara katıldı. Arama çalışmaları hava karardıktan sonra da devam etti.

Villa havuzlarina da bakiliyor

Bölgedeki su kuyuları çocuğun içine düşme ihtimaline karşı tek tek taranırken bazı kuyuların suyu jandarma ekiplerince tahliye ediliyor. Site ve villalara ait havuzlar dalgıçlar tarafından tarandı. Zekeriyaköy sakinleri de ekipleri her an yalnız bırakmayarak aramalara katıldı.

Sosyal medyadan duyanlar da aramalara katildi

Mahalle sakinleri zaman zaman arama ekiplerine öncülük ederek tespit edilen boş binalarda da aramalar yaptı. Sosyal medyada organize olan vatandaşlar Zekeriyaköy'e gelerek ellerinde fenerlerle aramalara katıldı. Sosyal meyda olayı duyup geldiğini belirten vatandaşlar, "Aramalara katılmaya geldik" dedi.

Medyuma sordular

Çaresiz kalan mahalle sakinleri medyumlardan yardım istedi. Sordukları bir medyumun küçük Pamir'in, canlı halde ormanda yaşadığını iddia etmesi mahalleli kadınlar arasında bir anda heyecana yol açtı. Bunun ardından ormanlık alan tekrar tarandı. Isıya duyarlı termal kameraları olan jandarma helikopterleri de ormanlık alanda aramalar yapıyor. Evin bahçesine ses sistemi kuruldu ve sese doğru gelme ihtimaline karşı Pamir'in sevdiği çizgi filmler açıldı. Evin çevresindeki vatandaşlar uzaklaştırıldı ve kokuya duyarlı köpeklerle tekrar detaylı arama yapılıyor. Bütün bu çabalarla rağmen 13 saattir küçük Pamir'in izine rastlanmadı.

‘Çocuğumuz evin kapısını açarak evden kaçmış’

Sabah evde uyudukları sırada çocuğunun evden ayrıldığını söyleyen acılı baba Serdar Dikdik “Çocuğumuz evin kapısını açarak evden kaçmış. Sabah 9.30'dan itibaren yok. Polis Jandarma herkes arıyor. Çocuğumu görenlerin, duyanların haber vermesini bekliyoruz" dedi. Çocuğunun 3,5 yaşında olduğunu üzerinde uyku tulumu ile ayakkabısız olarak kayıplara karıştığını belirten baba, “Polise Jandarmaya haber verdik. Pamir ormanlık alan dahil her yerde aranıyor. Sosyal medyada da duyuru yaptık. Herkesten yardım bekliyoruz “ diye konuştu.

Vali Mutlu'dan açıklama

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da Pamir'i arama çalışmalarıyla ilgili Twitter'dan açaklamalarda bulundu. Vali Mutlu 500 kişinin üzerinde bir ekiple arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Vali Mutlu Twitter’da şu mesajları paylaştı:

“Arama çalışmalarına ilave jandarma, polis ve Boğaziçi Üniversitesi gönüllü grubada katılarak arama ekibi mevcubu 500’ün üzerinde çıkıyor.

Kayıp çocuğumuz Pamir’in araması termal kameralı, iz köğekli 200 kişilik jandarma, afad, akom, akut birimlerince gün boyunca sürdürülüyor.”