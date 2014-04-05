Gündem
Berkin Elvan'ın ailesinden Pamir mesajı
Berkin Elvan'ın ailesi, 3.5 yaşındaki Pamir Dikdik'in ölü bulunmasıyla ilgili twitter hesaplarından açıklama yaptı
30 saattir kayıp olan Pamir'den gelen kötü haber için, Berkin Elvan'ın ailesi Twitter hesaplarından attıkları tweet ile Pamir'in ailesine başsağlığı diledi.
Atılan tweet şöyle:
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2014-04-05T20:18:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/berkin-elvanin-ailesinden-pamir-mesaji,255248","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/berkin-elvanin-ailesinden-pamir-mesaji,255248"}]