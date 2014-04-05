T24 LogoT24 Logo
Gündem

Berkin Elvan'ın ailesinden Pamir mesajı

Berkin Elvan'ın ailesi, 3.5 yaşındaki Pamir Dikdik'in ölü bulunmasıyla ilgili twitter hesaplarından açıklama yaptı

05 Nisan 2014 20:18

30 saattir kayıp olan Pamir'den gelen kötü haber için, Berkin Elvan'ın ailesi Twitter hesaplarından attıkları tweet ile Pamir'in ailesine başsağlığı diledi.

Atılan tweet şöyle:


 

ETİKETLER

berkin elvanpamirbaşsağlığıtwittertweet
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2014-04-05T20:18:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/berkin-elvanin-ailesinden-pamir-mesaji,255248","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/berkin-elvanin-ailesinden-pamir-mesaji,255248"}]

İlgili Haberler

Pamir'in cansız bedeni, komşu villanın havuzunda bulundu!

Zekeriyaköy'de kaybolan 3,5 yaşındaki Pamir'in cansız bedeni bulundu

Pamir'in babası feryat etti: Çocuğuma sahip çıkamadım

Komşu villada ölü bulunan Pamir Dikdik'in babası Serdar Dikdik, 'O benim tek çocuğumdu, yine de sahip çıkamadım' dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Tahran'dan havalanan Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağı düştü: 176 ölü...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24