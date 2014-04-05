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Pamir'in babası feryat etti: Çocuğuma sahip çıkamadım

Komşu villada ölü bulunan Pamir Dikdik'in babası Serdar Dikdik, 'O benim tek çocuğumdu, yine de sahip çıkamadım' dedi

05 Nisan 2014 20:16

Zekeriyaköy’de kaybolduktan bir gün sonra komşu villanın havuzunda cansız bedeni bulunan 3,5 yaşındaki Pamir Dikdik’in babası Serdar Dikdik, “Allah benim belamı versin evladıma sahip çıkamadım... O benim tek çocuğumdu, yine de sahip çıkamadım” dedi.

Pamir'in babası Serdar Dikdik, oğlunun cansız bedeni ambulansa konurken yürek yakan sözler söyledi.

Pamir Dikdik'in yan villanın havuzunda cesedinin bulunması ailesini ve gönüllü olarak onu arayanları yasa boğdu. Küçük çocuğun cesedi havuzdan çıkarılarak bekleyen ambulansa konuldu. Radikal gazetesinden İdris Emen’in haberine göre, bu sırada baba Serdar Dikdik'in şöyle dediği duyuldu: "Allah benim belamı versin evladıma sahip çıkamadım... O benim tek çocuğumdu, yine de sahip çıkamadım..."

 

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