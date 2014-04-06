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Pamir'in babası: Bizi acımızla baş başa bırakın

Kaybolduktan bir gün sonra komşu evin havuzunda ölü olarak bulunan 3.5 yaşındaki Pamir'in babası Serdar Dikdik, sosyal medyada çıkan olumsuz yorumlara tepki gösterdi

06 Nisan 2014 15:35

Kaybolmasından 29 saat sonra komşu villanın havuzunda ölü olarak bulunan 3.5 yaşındaki Pamir’in babası Serdar Dikdik, sabah 08.30’da oğlunun cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu’na geldi. Acılı baba "Bunlar nasıl insanlar. Bizim acımız var. Benim evladım kaybolmuş. Evladımın ölüsünü bulduk artık sussunlar" derken Pamir'le ilgili 1 yıl önce aile yakınlarına gönderdiği yazıyı da paylaştı.

Fırat Alkaç’ın Hürriyet'teki haberine göre Serdar Dikdik, sosyal medyada, oğlunun kaybolmasının hemen ardından başlayan, “Gezi Parkı benzeri protestoları yapmak için bölgede keşif yapıyorlar. Çocuğu da planlı olarak kaybettiler” şeklindeki yorumlara oldukça üzülmüştü. Serdar Dikdik bu yorumlara şöyle yanıt verdi:

“Bizim acımız var. Meleğim kaybolmuş ben onu arıyordum. İnsanlar bizim hakkımızda ne biçim yorumlar yapmışlar. Üçüncü Köprü’yü protesto etmek için yapılmış, yeniden isyan çıkartmak için yapılmış bunlar. Bunlar nasıl insanlar. Bizim acımız var. Benim evladım kaybolmuş. Evladımın ölüsünü bulduk artık sussunlar. Benim babam, dedem öldü onları ben yıkayıp gömdüm. Şimdi de oğlumu ben yıkayıp gömeceğim. Benim acım bana yeter. Ben oğlumu iyi yetiştirmek için elimden gelen herşeyi yaptım. En güzel imkanları sundum ona. Bizim acımız yapılan yorumları okuyunca daha da arttı. Artık bizi acımızla baş başa bıraksınlar."

 

'O havuza bakmadım çünkü...'

 

 

“Pamir 1 Nisan’da kaybolduğu an ben ilk olarak o eve gittim. Havuzun dibine sopalarla baktım. O havuzdan çıkmayınca içim rahatladı. Sonra oğlumu buldum. Son kaybolduğunda o eve bakmadım çünkü oraya gitmeyeceğini düşündüm. Pamir’i daha önce bulduğum yere yani sokağa çıkıp oğlumu aradım."

 

'Dedesinin koynunda yatacak'

 

 

Pamir için ikindi vakti Zekeriyaköy Camisi’nde cenaze namazı kılınacak. Pamir daha sonra Zincirlikuyu’da dedesinin koynunda toprağa verilecek.

 

O fotoğrafın hikayesi

 

 

Kötü haberi almasının ardından yıkılan Pamir'in babası Serdar Dikdik bu sabah saatlerinde arama çalışmalarına katılan ve acılarını paylaşan herkese teşekkür etti.
Serdar Dikdik mesajında, "Aramalara katılan, dualarıyla destek olan, herkese Allah razı olsun. Bugün meleğimizi toprağa verirken dualarınızı esirgemeyin" dedi. 

Dikdik ayrıca bundan tam bir yıl önce aile yakınlarına Pamir'le ilgili gönderdiği bir yazıyı da paylaştı.
Serdar Dikdik'in twitter'da "Oğlum için 1 sene önce eşe dosta gönderdiğim bir yazıydı. Böyle çocuk büyütmek istedik. Kaderde yokmuş" mesajı ve küçük Pamir'in Atatürk büstü önünde çekilmiş fotoğrafı ile birlikte paylaştığı yazı şöyle:

 

Daha dünyaya geleli 953 gün oldu ama; bugün kanı çekti dedi "bu ne" konuşabildiği 3-5 kelimeyle.

Dedim Pamir, o Atatürk. Bu yaşadığımız ülkeye onun sayesinde sahibiz. Sahip olduğumuz her şeyi ona borçluyuz. Sonra alnına bir öpücük kondurdum Atanın.

Ben öpünce, bizim küçük insan kaldırdı ellerini havaya..Al beni kucağına der manasında.

Kaldırdığım gibi oturdu Gazinin önüne ve tam gözlerinin içine baktı.

Diyemedim oğul Atam yaşarken bakamazmış kimse o çakmak çakmak gözlere. Zekası, asilliği, kıvılcımı başını döndürürmüş bakan insanın.

Ama oğul baktı o gözlere yaklaşık 30 saniye, inan o süre bir ömür gibi geldi, gözümü bile kırpamadım.

Belki yeni nesil olarak merak etme geliyoruz atam dedi. Yada sadece o yüzü yazdı aklına, merhaba Atam diyerek.

Ama bakmak yetmedi ki o engin gözlere o asil surata, babası gibi kondurdu bir öpücük Atamın alnına.
İste bugün çektiğim bu fotoğrafların hikayesidir yazdıklarım.

Bu resimler eskir kaybolur belki bir gün ama, o kafama, yüreğime işlediğim aynı görüntüyü hiç unutmayacağım son nefesime kadar.

 

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