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Pamir'den kalanlar...

06 Nisan 2014 19:53

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Sarıyer Zekeriyaköy'de önceki gün sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra kaybolan ve dün cansız bedenine ulaşılan 3.5 yaşındaki Pamir Didik'in daha önce çekilen fotoğrafları yayınlandı

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İnternette https://www.dropbox.com/sh/bewygrjxc84vvtx/IFXX425x1O#/ adresinden, daha önce çekilen fotoğraf ve videolar paylaşıldı

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Ayrıca "Aramalara katılan, dualarıyla destek olan, herkese Allah razı olsun. Bugün meleğimizi toprağa verirken dualarınızı esirgemeyin" şeklinde teşekkür tweeti de atıldı

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