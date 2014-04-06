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Yaşam

Türkiye'de 6 bin çocuk kayıp

İçişleri Bakanlığı’na göre Türkiye'de kayıp 16 bin kişi var. Bunların yaklaşık 6 bini çocuk

06 Nisan 2014 12:36

Kaybolduktan 30 saat sonra cenazesi bulunan Pamir Dikdik, Türkiye'deki diğer kayıpları da gündeme getirdi. 6 bini çocuk, 16 bin kişi kayıp. Kayıpları bulmak çok zor olduğu için herkesin duyarlı olması isteniyor. İstenmeyen olayların yaşanmaması, çocukların kaybolmaması için ailelere uyarılar da var.

İstanbul Zekeriyaköy'de minik Pamir'in kaybolması yankı buldu. Arama kurtarma çalışmalarına uzman ekiplerin yanı sıra sosyal medya üzerinden biraraya gelen gönüllüler de katıldı.

Bu olay kayıpları bir kez daha gündeme taşıdı. Kaybolan çocuklar için yeni bir başlangıç yapılmasını isteniyor.

NTV'de yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı’na göre Türkiye'de kayıp 16 bin kişi var. Bunların yaklaşık 6 bini çocuk. Annesi, babası, çocuğu, kardeşi, eşi ya da arkadaşı kaybolanlar Türkiye'nin dört bir yanını dolaşıyor. Ancak sonuç almak kolay değil. Bu yüzden kayıplarla ilgili herkesin duyarlı olması isteniyor.

 

Aileler tavsiyeler

 

Ailelere yönelik tavsiyeler de var. Öncelikle aileler çocuklarıyla ilişkilerine dikkat etmeli. Çünkü doğru iletişim kurmak olası hataların önüne geçmek için büyük önem taşıyor.

Uzmanların uyarıları ise şöyle: Kesinlikle çocuklar tek başına bırakılmamalı, arkadaşlarına dikkat edilmeli, yabancılarla iletişiminin nasıl olması gerektiği konusunda bilgilendirilmeli. Bakkal, market ya da okula tek başına gönderilmemeli.

 

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