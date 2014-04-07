Kayıp olan 9 yaşındaki Mert'in cansız bedeni bulundu

Kars kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta, Ardahan yolu üzerindeki Karadağ Çöplüğü'nün hemen yanındaki boş bir tabyanın içinde bulunan çocuk cesedenin 9 yaşındaki Mert Aydın'a ait olduğu belirlendi.

Cep telefonu satışı yapan babasına yemek götürmek üzere dün evden çıkan 9 yaşındaki Mert Aydın'dan bir daha haber alınamadı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, ihbar üzerine harekete geçen polis, bir işyerinin kamerasında Mert'in görüntüsüne ulaştı. Polis 40- 45 yaşlarında birinin başını okşadığı Mert'in kaçırıldığı üzerinde yoğunlaştı.

Cesedi bulundu

Polisin aramaları devam ederken saat 18.10'da, polise, kent merkezinin dışında kalan Karadağ çöplüğünde bir çocuk cesedi bulunduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine ekipler, belediye ait çöplerin toplandığı alana gitti. Kars kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta, Ardahan yolu üzerindeki Karadağ çöplüğünde hemen yanındaki boş bir tabyanın içinde bulunan çocuk cesedinin Mert Aydın'a ait olup olmadığının anlaşılması için yakınlarına haber verildi.

Polisin aramasıyla olay yerine gelen yakınları, küçük çocuğu teşhis edip gözyaşına boğuldu.

Mert'in kıyafetleri ise tabyanın dışında bulundu. Cesedin otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.