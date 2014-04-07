T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kayıp olan 9 yaşındaki Mert'in cansız bedeni bulundu

Kars'ta babasına yemek götürürken kaybolan 9 yaşındaki Mert'in cesedi Karadağ çöplüğü yakınında bulundu

07 Nisan 2014 21:57

Kars kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta, Ardahan yolu üzerindeki Karadağ Çöplüğü'nün hemen yanındaki boş bir tabyanın içinde bulunan çocuk cesedenin 9 yaşındaki Mert Aydın'a ait olduğu belirlendi.

Cep telefonu satışı yapan babasına yemek götürmek üzere dün evden çıkan 9 yaşındaki Mert Aydın'dan bir daha haber alınamadı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, ihbar üzerine harekete geçen polis, bir işyerinin kamerasında Mert'in görüntüsüne ulaştı. Polis 40- 45 yaşlarında birinin başını okşadığı Mert'in kaçırıldığı üzerinde yoğunlaştı.

 

Cesedi bulundu

 

Polisin aramaları devam ederken saat 18.10'da, polise, kent merkezinin dışında kalan Karadağ çöplüğünde bir çocuk cesedi bulunduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine ekipler, belediye ait çöplerin toplandığı alana gitti. Kars kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta, Ardahan yolu üzerindeki Karadağ çöplüğünde hemen yanındaki boş bir tabyanın içinde bulunan çocuk cesedinin Mert Aydın'a ait olup olmadığının anlaşılması için yakınlarına haber verildi.

Polisin aramasıyla olay yerine gelen yakınları, küçük çocuğu teşhis edip gözyaşına boğuldu.

Mert'in kıyafetleri ise tabyanın dışında bulundu. Cesedin otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

 

ETİKETLER

mert aydındoku yaşındakayıpkarscesetbulunduçöpev

İlgili Haberler

Kars'ta 9 yaşındaki Mert 2 gündür kayıp

9 yaşındaki Mert Aydın'dan iki gündür haber alınamıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24