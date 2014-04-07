Kars'ta 9 yaşındaki Mert 2 gündür kayıp

Kars'ta cep telefonu satışı yapan babasına yemek götürmek üzere evden çıkan 9 yaşındaki Mert Aydın'dan bir daha haber alınamadı. Çocuk son görüntülerinde orta yaşlı bir kişiyle görüldü. Polis kaçırılma ihtimali üzerinde duruyor.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, ilkokul öğrencisi Mert Aydın, dün saat 12.00 sıralarında, annesinin hazırlayıp sefertasına koyduğu yemeği babasına götürmek için Faik Bey Caddesi'ndeki evlerinden çıktı.

2 çocuk babası 38 yaşındaki Yolcu Aydın, beklediği oğlunun bir türlü işyerine gelmemesi üzerine meraklanıp evi aradı.

Eşiyle konuşunca çocuğunun kaybolduğunu anlayan Yolcu Aydın, yakınlarıyla birlikte çevrede arama yaptı.

Bir sonuç alamayan Aydın Ailesi durumu polise bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, saat 14.00 sıralarında bir işyerinin kamerasında Mert'in görüntüsüne ulaştı.

40- 45 yaşlarında birinin başını okşadığı Mert'in kaçırıldığı üzerinde yoğunlaşan polis aramalarını aralıksız sürdürüyor.

'Sonu inşallah Pamir gibi olmaz'

Kars eski Belediye Başkanı olan ve son seçimlerde CHP'den belediye başkan adayı olan Naif Alibeyoğlu, kaybolan Mert'in, dayısının torunu olduğunu söyledi.

Naif Alibeyoğlu, ''Mert'in hiçbir sağlık sorunu yok. Kötü niyetli kişiler tarafından kaçırılmış olabilir. Sonu inşallah Pamir gibi olmaz. Herkesten yardım bekliyoruz'' dedi.