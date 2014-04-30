Ablası evlenmedi diye Gizem'i öldürdü; cinayet mobeseye takıldı

Türkiye, son dönemde çocuk ölümleriyle büyük üzüntü yaşarken Adana’da pazar günü kaybolan 6 yaşındaki Gizem’in cinayetinde katil zanlısı Süleyman Akdeniz’in, Gizem'in ablası Gamze’yle evlenmek istediği, ailenin buna ısrarla karşı çıkması üzerine intikam amaçlı minik kızı kaçırıp, öldürdüğü öğrenildi.

Adana’nın Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi’nde oturan Hatice ile kahve işleten Mustafa Akdeniz çiftinin 4 kız çocuğunun en küçüğü olan 6 yaşındaki Gizem, annesi pazar alışverişine gittikten sonra oynamak için sokağa çıktı. Hürriyet'te yer alan habere göre, alışverişten dönen anne, evde bulamadığı kızını çevrede aradı, ancak izine rastlamadı. Siirt’ten gelip, Adana’ya yerleşen Akdeniz Ailesi, Gizem’i bulmak için seferber oldu. Mahalle camisinin megafonlarından anons yaptıran aile, diğer yandan da polise başvurdu. Polis ekipleri, aile ve mahalle sakinleri, gece boyunca çevrede arama yaptı.

Otomobil Mobese'de

Gizem’in kaybolduğu ihbarının ardından harekete geçen polis arama çalışmalarına hemen başladı. Özel ekip kuruldu. Kırmızı renkli bir otomobilin görüntüsünde yapılan ayrıntılı incelemede Gizem’e benzeyen bir kız çocuğu olduğu fark edildi. Bunun üzerine polis, otomobilin sahibi olan ve Gizem’in akrabası Süleyman Akdeniz’i (25) tekrar sorguladı. Şüphelerin üzerinde yoğunlaştığı bir sitede özel güvenlik görevlisi olan Akdeniz, MOBESE görüntüleri kendisine gösterilince cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı.

Süleyman Akdeniz’in ifadesi üzerine Çukurova ilçesi, Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisine giden polis ekipleri, Gizem’in bıçaklanmış, boğulmuş ve yakılmış durumdaki cesedini buldu.

İntikam amaçlı

İşkenceyle öldürüldükten sonra yakılan Gizem’in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Hunharca işlenen cinayetin şüphelisi Süleyman Akdeniz’in, Gizem’in ablası Gamze’yle evlenmek istediği, ailenin buna ısrarla karşı çıkması üzerine intikam amaçlı minik kızı kaçırıp, öldürdüğü öğrenildi.

'Piknikle kandırdım'

Polis, şüpheli Süleyman Akdeniz’in aileyle birlikte arama çalışmalarına da katıldığı detayına ulaştı. Tutuklanan Akdeniz, vahşi cinayeti nasıl işlediğini anlattı:

Diri diri yaktı

“Gamze’den ayrıldıktan sonra içimde aileye karşı kin ve nefret büyüdü. Mahalle girişinde Gizem, arkadaşlarıyla oynuyordu. Gizem’i ‘Pikniğe götüreceğim’ diyerek kandırdım. Akaryakıt istasyonundan pet şişeyle benzin aldım. Kabasakal Mezarlığı’na gittik. Bıçakla vurdum. Üzerine benzin döktüm. Kibritle ateşe verdiğimde çığlıklar atmaya başladı.”

'Katil gözümün önündeydi'

Gizem’in cenazesi, bulunduğu Rüzgarlı Tepe yakınındaki Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi. Anne Hatice Akdeniz, “Ne istedin yavrumdan, sen benden beter ol. Sen gözümün önündeydin de ben nasıl senden şüphe etmedim” diye gözyaşı döktü.