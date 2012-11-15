Tel Aviv'e roket saldırısı yapıldı, İsrail Savunma Bakanlığı boşaltıldı

Gazze'deki Filistin İslami Cihad Örgütü'nün askeri kanadı Kudüs Tugayları, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e füze attığını duyurdu. Kudüs Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Tel Aviv'e ''Şafak 5'' füzesi attıklarını ve İsrail hedeflerine 61'i Grad tipi toplam 138 füze atıldığı belirtildi.

Öte yandan İsrail Yediot Ahranot gazetesinin İsrail güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, Tel Aviv'e 20 yıldır ilk kez füze atıldığı ifade edildi. Olaya ilişkin İsrailli yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail savaş uçağı düşürüldü iddiası

İzzeddin Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Ordusu'na ait savaş uçağının, uçaksavar füzesiyle vurulduğunu ve İsrail'in başkenti Tel Aviv ile Yafa kentine 'Şafak 5' tipi 2 füze atıldığı belirtildi. Açıklamada, Tel Aviv'e atılan füzelerden dolayı büyük yangın çıktığı bildirildi.

Öte yandan Tel Aviv'deki bir cep telefonu şirketinin düşen füzeler sebebiyle hasar gördüğü iddia ediliyor.

'Filistin direnişi yeniden tarih yazacak'

Gazze'deki Filistin Hükümeti Başbakanı İsmail Heniye, Filistin direnişinin yeniden tarih yazacağını vurgulayarak, ''Hamas, etrafını saran milyonlarca vatan evladının daha fazla kanının dökülmesine izin vermeyecek'' diye konuştu.

Hamas'ın, Filistinlilerin can güvenliğini sağlamak ve milli uzlaşıya zarar gelmesini engellemek için elinden geleni yapacağını ifade eden Heniye, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye hitaben, ''Mursi'nin, Filistin halkına destek olmak için aldığı kararları takdir ediyorum. Mısır, artık eski Mısır değil ''dedi.

Cumhurbaşkanı Mursi'den Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırıldığını da duyurmasını isteyen Heniye, Refah Sınır Kapısı'nın da daimi olarak açık tutulmasını talep etti.

30 bin yedek askere çağrı

Netanyahu Hükümeti, Gazze'den İsrail'e yönelik füze saldırılarının artması ve bölgedeki son gelişmeler nedeniyle olağanüstü hal ilan ederek 30 bin yedek askeri göreve çağırma kararı aldı.

Filistinli göstericiler gözaltına alındı

Filistin'in Nablus kentinde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto eden Filistinli göstericiler, İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

İsrail'i zor günler bekliyor

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, saldırılara devam edeceklerini belirterek, ''İsrail'i çok zor günler bekliyor'' dedi.

Nasrallah: Silah da gönderilmeli

Lübnan Hizbullah Örgütü Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, ''Gazze'ye sadece yiyecek değil, silah da gönderilmeli'' dedi.

Saldırıda BM çalışanı da öldürüldü

Birleşmiş Milletler (BM), BM'nin Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) bağlı bir okulda Arapça öğretmenliği yapan Mervan Ebu el-Kumsan'ın İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gazze'de okullar kapatıldı

Gazze'deki Filistin Hükümeti ve BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle tüm eğitim kurumlarını kapattığını duyurdu.