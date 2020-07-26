Yargıtay Onursal Daire Başkanı: Diyanet İşleri Başkanı hakkında dava açılmalı

Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan, Ayasofya'daki cuma hutbesinde, "Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar" sözleri nedeniyle Atatürk'ü hedef aldığı belirtilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında dava açılması gerektiğini belirtti.

Cumhuriyet gazetesinden Mehmet Kızmaz'ın haberine göre Aktan, "Eğer Diyanet İşleri Başkanı, 'Atatürk’e lanet okuduysa' 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar kanununun birinci maddesine göre 'Atatürk’ün manevi hatırasına alenen hakaret etmiştir' ve hakkında doğrudan doğruya Cumhuriyet savcıları tarafından soruşturma 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla bağımsız mahkemelerce suçun oluşup oluşmadığı yönünde hakkında dava açılmalıdır. Memur olması nedeniyle özel bir yargılama usulüne tabi değildir. Çünkü aynı kanunun üçüncü maddesi uyarınca Cumhuriyet savcıları doğrudan dava açmakla yükümlüdürler. Bu görevin yerine getirilmemesi halinde özellikle söz konusu sözlerin söylendiği yerin Cumhuriyet savcısı sorumlu olacaktır. Öte yandan TCK’nin 66. maddesinin öngördüğü zamanaşımı süresi 8 yıldır. Şimdi soruşturma yapılmazsa 8 yıl içinde yapılabileceği unutulmamalıdır. Aynı şekilde soruşturma yapmayacak makamlar için de suç soruşturmasının aynı sürede yapılabileceği hemen ifade edilmelidir." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet’in resim sitesinde yayımlanan cuma hutbesinin dışına çıkmış, "Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedileni çiğneyen lanete uğrar" ifadelerini kullanmıştı.

Ayasofya, Mustafa Kemal Atatürk'ün de imzasının bulunduğu 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmüştü.

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