Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk kez kılınan namaza 350 bin kişi katıldı; Erdoğan Kur'an-ı Kerim okudu, Diyanet İşleri Başkanı kılıçla hutbe okudu

Danıştay 10. Dairesi'nin camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Diyanet'e devredilen Ayasofya'da ilk namaz kılındı.

Yeni tip Koronavirüs salgını gölgesinde gerçekleşen cuma namazı için yüzlerce vatandaş Sultanahmet'e akın etti. Bazı vatandaşların alanda sabahladığı görüldü. Polislerin dün geceden kurduğu güvenlik barikatlarının açılmasıyla onlarca vatandaş Sultanahmet'e doğru koştu. Kameralara yansıyan görüntüler, sosyal mesafenin hiçe sayıldığını ortaya koydu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde kılınan ilk namazda Osmanlı'daki kılıç geleneğini devam ettirerek minberde kılıçla hutbeyi irat etti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti. Çıkışta kameraların karşısına geçen Erdoğan, bugün cuma namazına 350 bin kişi iştirak ettiğini duyurdu. Kültür Bakanlığı tarafından Ayasofya'nın içine ve dışında yapılacak restorasyon çalışmasına dikkati çeken Erdoğan, "Ayasofyamızı bu alışmalarla çok daha anlamlı bir yapıya kavuşturmuş olacağız" dedi.

Ayasofya'da kılınan cuma namazında dakika dakika yaşananlar şöyle:

Saat 15.05: Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesi ziyaretinin ardından şu açıklamalarda bulundu:

"Müzeye çevrilmiş olan maalesef 34'te Ayasofya'yı bizim şuanda aslına cumhur ittifakı olarak büyük bir gayretle döndürmüş olmamız milletimizin on yıllara sari özlemini gerçekleştirme bakımından çok çok önemliydi. 350 bin kişi bugün cuma namazına iştirak etmiş. Tabii çok çok önemli bir aşkın mahsulüydü. Bundan sonra içeride ve dışarıda Kültür Bakanımızın yapacağı restorasyon çalışmaları var. Ayasofyamızı bu alışmalarla çok daha anlamlı bir yapıya kavuşturmuş olacağız. Hep beraber biz emeği geçen tüm kardeşlerime, gerek burada yargının ortaya koyduğu tavra, gerekse Cumhur İttifakı olarak ortaya koyduğumuz tavra birlik beraberlik içerisindeki tavrının devamını diliyorum."

Saat 14.55: Ayasofya'da cuma namazının ardından camiden ayrılan Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Gayretlerimizin neticesinde hamdolsun yargının hakikati görmesiyle sona erdirdi. Camiydi yine cami oldu. Şimdi ilaniyani inşallah cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder. Bunun yanında da tüm insanlığın bir kültür mirası olarak da her dinden insanın gelip gezebileceği bir yer" ifadelerini kullandı.

Saat 13.57: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 86 yıl sonra ilk hutbeyi okudu, ardından Osmanlı'daki kılıç geleneğini devam ettirerek minberde kılıçla hutbeyi irad etti.

Saat 13.46: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazı kılınıyor.

Saat 13.28: Ayasofya Camii'nde ezan okundu.

Saat 13.19: Ayasofya Camii'nin minaresinde sela okundu.

Saat 13.15: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kur'an-ı Kerim okudu.

Saat 12.50: Yalova'dan gelen CHP'li Muharrem İnce, Diyanet İşleri ile arasındaki 'davet' geriliminin ardından katıldığı cuma namazını Ayasofya'nın bahçesinde kılacak.

Saat 12.05: Erdoğan Ayasofya'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.

Saat 11.50: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin açılışı için Kısıklı'daki konutundan hareket etti.

Saat 11.50: Ayasofya'da 86 yıl sonra kılınacak ilk Cuma namazı için Yenikapı'da ring seferleri düzenleniyor. Seferler dolduğu için beklemeye alınan bir vatandaş "Uzaktan da olsa görsem yeter" dedi ve gözyaşları içinde görevlilere seslendi:

"Yalvarıyorum Allah aşkına. Akşam uyku uyumadım. 4'ten beri geleceğiz diye sevincimizden duramadık. Cumhurbaşkanımızı, açılışı görelim diye ne olur. Ne olur Allah aşkına. Dışarıdan da bakalım yeter ki görelim. Bursa'dan geliyorum. Ne olur geçelim. Gece uykusu uyumadık sevincimizden ağlamaktan."

Saat 11.30: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Ayasofya Camii'nde kılınacak namaz nedeniyle oluşan izdihamı önlemek için, valilik koordinasyonuyla Bağcılar-Kabataş Tramvayı’nın Kabataş-Eminönü seferlerinin durdurulduğunu, Haliç ve Şehzadebaşı metro istasyonları da kapatıldığını açıkladı.

Saat 11.00: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 11:00 civarında Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarının tamamının dolması sebebiyle girişlerin durdurulduğunu açıkladı.

TIKLAYIN - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Ayasofya'ya girişler durduruldu

8:24 - İstanbul Valisi Ayasofya'nın içinden fotoğraf paylaştı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Ayasofya Camii içerisinden fotoğraf karesi paylaştı. Fotoğraf karesinde tüm hazırlıkların tamamlandığı görüldü. Paylaşımına bir de not düşen Vali Yerlikaya, “Tarihi bir güne uyandık. 86 yıl sonra Ayasofya Camii’nin ibadete açılışı için hazırlıklarımız tamamlandı. Bugün İstanbul’un parolası; maske, mesafe, sabır, anlayış olacak. Misafirlerimize hoş geldiniz diyor görevli kardeşlerime başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yoğun güvenlik önlemleri

Diyanet İşleri Başkanlığı 500 isme davetiye gönderirken, Erdoğan da yeni tip Koronavirüs önlemleri dolayısıyla namaza bin kişinin katılım gösterebileceğini ifade etmişti. Yoğun talep görmesi beklenen bugün için polis dün akşamdan geniş güvenlik önlemleri aldı.

Vatandaşlar Sultanahmet'te sabahladı

Bazı vatandaşlar dün akşamdan gelerek Sultanahmet'te sabahladı. Beyazıt Camii, Gazi Atik Ali Paşa Camii ve Firuz Ağa Camii'nde toplanan vatandaşlar Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyerek geceyi ibadet ederek geçirdi.

Ayasofya'ya akın ettiler

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk namazı kılmak isteyen vatandaşlar, sabah ezanıyla birlikte bölgeye akın etti. Ellerinde seccadelerle gelen vatandaşlar, camiye yakın güvenlik noktasında durdurularak Beyazıt Cami'ne yönlendirildi.

İBB çay ve simit ikramı yapıyor

Çatladıkapı girişinden gelen vatandaşlar ise burada kurulan çadırda görevlilerce karşılanıyor. Görevliler, ellerine dezenfektan sıktıktan sonra vatandaşlara maske ve tek kullanımlık seccade veriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil büfesinden de vatandaşlara çay ve simit ikramı yapılıyor.

Bariyerleri aşan kalabalık koşarak Ayasofya'ya ilerledi

Katılımcılar, saat 10.00'dan itibaren güvenlik noktalarından geçirilerek alana alınmaya başlandı. Çemberlitaş yönünde bariyerleri aşan kalabalık koşarak Ayasofya'ya ilerliyor.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal mesafe uyarısı yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ayasofya’da kılınacak Cuma namazında, tarihi anı yaşama heyecanıyla, halkımızın tedbirleri terk etmeyeceğini umuyoruz. Şu ana kadar ulaşılan bilgiler salgın boyunca en büyük kalabalığın Ayasofya’nın ibadete açılışı sırasında oluşacağını gösteriyor. Tedbirli cumaları örnek alalım” ifadelerine yer verdi.

Yetkililer, kılınacak cuma namazı öncesinde 'Koronavirüs tedbirleri' kapsamında vatandaşların sosyal mesafeyi koruması için yerlere uyarı içeren etiketler yapıştırdı.

Giriş noktalarında, ateş ölçümü ve maske kontrolü yapıldı. Bu kapsamda alanda kurulacak 17 sağlık noktasında 736 sağlık personeli, 1’i helikopter ambulans olmak üzere 101 ambulans görev yaptı.