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İyi Partili Çıray: Atatürk'e üstü kapalı lanet okuyan Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunacağım

25 Temmuz 2020 16:31

İyi Partili Aytun Çıray, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'daki cuma hutbesinde, "Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedileni çiğneyen lanete uğrar” açıklaması hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

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