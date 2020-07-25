İyi Partili Çıray: Atatürk'e üstü kapalı lanet okuyan Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunacağım

İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'daki cuma hutbesindeki "Bizim inancımızda vakıf malı kutsaldır. Dokunanı yakar. Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar” sözlerine tepki göstererek suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.