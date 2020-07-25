İyi Partili Çıray: Atatürk'e üstü kapalı lanet okuyan Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunacağım

"Kurucumuz, kurtarıcımız büyük Atatürk'e işgalden kurtardığı Ayasofya'dan üstü kapalı olarak lanet okuyan Ali Erbaş hakkında, avukatım Murat Ergün vasıtasıyla suç duyurusunda bulunacağım."
Ne olmuştu?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet’in resim sitesinde yayımlanan cuma hutbesinin dışına çıkmış, "Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedileni çiğneyen lanete uğrar" ifadelerini kullanmıştı.
Ayasofya, Mustafa Kemal Atatürk'ün de imzasının bulunduğu 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmüştü.
TIKLAYIN - İlahiyatçı Cemil Kılıç: Bugün Atatürk'ün kurduğu devletin bir memuru, minberden Atatürk'e lanet okudu