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İlahiyatçı Cemil Kılıç: Bugün Atatürk'ün kurduğu devletin bir memuru, minberden Atatürk'e lanet okudu

24 Temmuz 2020 20:33

İlahiyatçı Cemil Kılıç, adını anmadan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı eleştirerek "Unutma, bugün minberden isim vermeden Kadir Mısıroğlu'na rahmet, Atatürk'e de lanet okundu" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde kılınan ilk namazda Osmanlı'daki kılıç geleneğini devam ettirerek minberde kılıçla hutbeyi irat etti.

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