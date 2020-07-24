İlahiyatçı Cemil Kılıç: Bugün Atatürk'ün kurduğu devletin bir memuru, minberden Atatürk'e lanet okudu

İlahiyatçı Cemil Kılıç, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cuma hutbesinde, "Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedileni çiğneyen lanete uğrar" ifadelerine atıfta bulunarak bir paylaşım yaptı.

Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün dinler barış vaadiyle doğdu. Ancak bir süre sonra savaşın sözde kutsal nedeni oldular. İnsanlığın dincilere tutsak düşen dinlerden çektiği nedir Allah aşkına? Tıpkı Muaviye'nin cami kürsülerinden ehlibeyte lanet okutması gibi bugün de kürsülerden Cumhuriyet'in kurucusuna ad vermeden lanet okunuyor.

Unutma! Bugün minberden isim vermeden Kadir Mısıroğlu'na rahmet, Atatürk'e de lanet okundu. Bugün Atatürk'ün kurduğu devletin bir memuru Atatürk'e lanet okudu. Susanın kanı kurusun."

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet’in resim sitesinde yayımlanan cuma hutbesinin dışına çıkmış, "Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedileni çiğneyen lanete uğrar" ifadelerini kullanmıştı.