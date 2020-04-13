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Soylu, istifasının ardından kendisine destek veren Bahçeli'ye teşekkür etti

13 Nisan 2020 15:30

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifasının ardından kendisine destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

NTV, Soylu'nun Bahçeli'yi arayarak teşekkür ettiğini duyurdu. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararının kabul edilmemesine ilişkin, "Milliyetçi Hareket Partisi mezkûr istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnundur" demişti. 

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Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 Nisan Cuma gecesi, iki saat kala ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından on binlerce kişinin marketlere hücum etmesi üzerine yaşanan izdiham görüntüleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı'ndan istifa etti. Soylu'nun istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından reddedildi. 

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