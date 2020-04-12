İşte Soylu'yu istifaya götüren son 48 saatte yaşananlar...

T24 Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından yaklaşık 48 saat sonra istifa ettiğini açıkladı.

İstifasını kendi Twitter hesabından duyurdu.

İşte siyasetin gündemine bomba gibi düşen istifayla ilgili son 48 saatte yaşanlar

10 Nisan

Saat 19.30

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu ile yaptığı video konferans sonrası basının karşısına çıktı. Yeni ölü ve vaka sayılarını paylaştı.

Gazetecilerin soru sorduğu bölümde Sağlık Bakanı Koca sokağa çıkma yasağının olabileceğine ilişkin herhangi bir mesaj-sinyal vermedi. Sadece araç giriş çıkışlarının yasak olduğu 31 ildeki yasağın uzatılabileceğini ifade etti.

10 Nisan

Saat 21.50

Devletin resmi haber ajansı AA araç giriş çıkışlarının yasaklandığı 31 ilde 48 saatlik sokağa çıkma yasağını duyurdu. Haberde uygulamanın o gece saat 00.00'da başlayacağı belirtildi.

Saat 22.00

Sokağa çıkma yasağının duyulmasının ardından yasağa iki saat kala vatandaşlar marketler, bakkallar, fırınlar, benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bazı semtlerde izdihamlar yaşanırken, yer yer şiddet olayları da yaşandı

10 Nisan

Saat 23.05

Türkiye toplumu sokağa çıkma yasağının kapsamını merak ederken İçişleri Bakanlığı genelgeyi kendi Twitter hesabından paylaştı.

10 Nisan

Saat 23.20

Genelgenin açıklanmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CNNTürk canlı yayınına telefonla bağlanarak oluşan izdiham ve kalabalık görüntülerine izahat getirmeye çalıştı.

Soylu yayında Koronavirüs salgınıyla ilgili sürecin "Başından beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla yürütüldüğünü" söyledi. Bu vurgunun yapılması dikkat çekiciydi.

10 Nisan

22.00-23.57

Soylu'nun anlaşamadığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kardeşinin yönettiği Sabah gazetesi yazarlarından Hilal Kaplan, Cemil Barlas, Haşmet Babaoğlu gibi isimler sokağa çıkma yasağının iyi yönetilemediğini ima eden tweet'leri farklı saatlerde paylaştı.

12 Nisan

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan köşesinde İçişleri Bakanı Soylu'nun " Zamanlaması açısından alınan karar, bakanlığımıza ait bir karardır. Bir kez daha söylüyorum: Eleştirileri de aldım kabul ettim. Hakaretleri de kabul ettim" dediğini yazdı.

12 Nisan

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yasak genelgesinden gece haberi olduğunu yazdı.

12 Nisan

Saat 10.00

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın CNNTürk'teki canlı yayında "Yasağın duyurulmasının ardından istenmeyen kargaşa görüntüleri oluştuğunu dile getirdi.

12 Nisan

Saat 21.24

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kendi Twitter hesabından, sokağa çıkma yasağının kaldırılacağının duyurulduğu saate yakın bir zamanda "Tüm dostlara ve çalışma arkadaşlarıma Allahaısmarladık" dedi.