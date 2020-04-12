Süleyman Soylu, 'Erdoğan'a sadakat' vurgusuyla İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etti!

T24 Haber Merkezi

Süleyman Soylu, 10 Nisan Cuma gecesi, iki saat kala ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından on binlerce kişinin marketlere hücum etmesi üzerine yaşanan izdiham görüntüleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı'ndan istifa etti. Soylu'nun istifası, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından reddedildi.

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında 31 ilde gece yarısından neredeyse 2 saat önce ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sonrası eleştirilerin hedefi olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti.

Cuma (10 Nisan) akşamı ilan edilen yasak sonrası "Cumhurbaşkanı'mızın da talimatı ile birlikte sağlık bakanımızla da görüşüp değerledirme yaparak 30 artı bir ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi" diyen Soylu, bugün yaptığı istifa açıklamasında "Hafta sonu sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir" ifadesini kullandı.

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Sorumluluğun tamamen kendisinde olduğunu belirten Soylu, "Sokağa çıkma yasağının uygulanması ve sorumluluğu her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yürütülen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda böyle görüntülere yol açmamalıydı. Hiçbir zaman zarar vermek istemediğim aziz milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" açıklamasını yaptı.

10 Nisan Cuma gecesi saat 22.00 sıralarında, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü genelgesiyle ilan edilen iki günlük "sokağa çıkma yasağı"ndan sonra yaşanan izdiham istifa getirdi.

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30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından ortaya çıkan görüntülere ilişkin yapılan eleştirileri cumartesi günü reddeden ve "daha erken ilan edilseydi daha uzun süre izdiham olurdu" görüşünü öne süren Süleyman Soylu, bu akşam (12 Nisan Pazar) 21.25'te Twitter'daki hesabından İçişleri Bakanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İşte Soylu'nun istifa açıklaması

"Sorumluluğun tamamen kendisinde olduğunu" vurgulayan Süleyman Soylu'nun istifa açıklaması aynen şöyle:

"Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir.

Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı..

Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı.

İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı.

Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın...

Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum...

Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık..

Allah milletimizi korusun...

Saygılarımla

Süleyman Soylu"

Erdoğan istifayı reddetti!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı görevinden istifa kararının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'uygun bulunmadığını' ve Soylu'nun görevine devam edeceğini açıkladı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız istifa talebini Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

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