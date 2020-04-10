İçişleri Bakanı Soylu: Yasak pazar saat 24.00 itibarıyla bitecek, telaşa gerek yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak için uygulanacak 48 saatlik sokağa çıkma yasağına ilişkin konuşurken, "Pazardan itibaren devam edecek diye telaş söz konusu olmasın. Pazar saat 24.00 itibarıyla bitecektir" dedi.

TIKLAYIN - 31 ilde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İçişleri Bakanlığı, gece yarısından neredeyse 2 saat önce, bugün 24.00'dan itibaren 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanmasına ilişkin genelgeyi valiliklere gönderdi. Yasak kapsamında sağlık kuruluşları, eczaneler, fırın ve unlu mamül ruhsatlı iş yerleri, her 50 bin nüfusa bir adet olacak şekilde akaryakıt istasyonlarının açık olacağı belirtildi.

"Pazar gecesi bitecek, telaşa gerek yok"

İçişleri Bakanı Soylu, CNN Türk canlı yayınında yasağa ilişkin açıklama yaparken, şu ifadeleri kullandı:

"Sokağa çıkma yasağı, pazardan itibaren devam edecek diye telaş söz konusu olmasın. Pazar saat 24.00 itibarıyla bitecektir. Milletimizin telaşı var bunu da normal karşılıyorum ama bu telaşa gerek yok. Yarın fırınlar açık, kendi araçlarıyla ekmek dağıtabilecekler.

Bu görüntüler çok az açık olan iş yerleri önünde gerçekleşen görüntüler. Özel ve kamu hastanelerinde herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir.

İşin başından itibaren sayın cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerçekleşen bir süreç yönetimi ortadadır. Bu süreç yönetiminde dört temel meseleyi gözümüzden kaçırmadık. Birincisi kamu düzenin sağlanması, ikincisi sağlık sistemininin ayakta kalmasının sürdürülmesi, üçüncüsü dağıtım ve tedarik zincirinin devam etmesi, dördüncüsü sosyal mesafe ve sosyal izolasyon.

Dikkat ederseniz daha önce 20 ve 65 yaş üstü yasağı çıkmıştı. Şimdi bu hafta sonu itibariyle yine tüm verilerimiz göz önüne alındığında akşam üstü sayın Cumhurbaşkanı'mızın da talimatı ile birlikte sağlık bakanımızla da görüşüp değerledirme yaparak 30 artı bir ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bu saatte sokakta Türkiye'de açık olan yerler çok az olduğu için doğal olarak milletimizin bir telaşı var. Ben bunu normal karşılıyorum ama buna da gerek yok çünkü yarın fırınlar açık. Sadece marketler açık değil ama zaten Türkiye uzun zamandır bizim çağrılarımıza uymaktadır.

"Çok detaylı bir çalışma yapıldı"

Marketlerde veya fırınlarda oluşturulan kalabalığa gerek olmadığını, herkesin sakin olması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ama bu görüntüler de çok az açık olan yerlerin önünde gerçekleşen yoğunluklardır, zannediyorum yarım saate ortadan kalkar. Özellikle söyleyeyim, kamu hastanelerinde, hastanelerde bir kısıtlama söz konusu değildi.

Çok detaylı bir çalışma yapıldı. Bu çalışmada mümkün olduğunca bulaş riskini önümüzdeki günlerde azaltmak için yine cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir çerçeve oluşturulmaya çalışıldı. Örneğin tedarik zincirine herhangi bir kısıtlama getirilmedi.

Örneğin tarım ürünlerinin alanlarında, günlük bozulmayla karşı karşıya kalacak ürünlerin toplanmasına, canlı hayvanların ve besi çiftliklerine ve büyük stratejik tesisler ve sanayi tesisleri detaylı bir şekilde değerlendirildi ve bir kısıt getirilmedi.

"Daha erken ilan etsek sanki daha çok telaş olurdu"

Gerekli bütün tedbirleri aldığımızı düşünüyoruz. Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar dahil, PTT ve kargo su dağıtım firmaları çalışanları düşünüldü. Aynı zamanda valilik ve kaymakam bünyesindeki 65 yaş üstü vatandaşlarımızın hizmetinde olan evlere kolonya ve maske getiren insanlar da çalışmaya devam edecek. TBMM cumartesi ve pazar çalışacak, basın kuruluşları da aynı şekilde dahil.

Önden duyurmak bizim de düşündüğümüz bir şeydi. Burada acil meseleleri olanlar için bir duyuru yapmayı biz de değerlendirdik. Ancak yarım saat öncesinde duyurmakta bir zarar ziyan yoktur.

(Birkaç gün önce söylenseydi sorusu) Hanımefendi bunu soranlara şöyle bir cevabımız var; sanki daha çok bir telaş olurdu.

İki gün sürecek ve pazar akşamı bitecek. Vatandaşımızın telaş etmemesi önemlidir ama çok doğaldır ki bu yarım saat içinde acil ihtiyaçlarını almak isteyenler alırlar. Ama 12’den sonra sokakta kimse kalacağını düşünmüyoruz.

Dışarı çıkmak zorunda olanlar ne yapacak?

Genelge çok açık bir şekilde bunu belirtiyor. Eczanelere raporları olanlar gidebilecek. Basın mensupları sokağa çıkabilecekler. Kamu görevlileri çıkabilecekler. Bizim onun kontrolünü yapmamız çok kolaydır. Emniyet ve valiliklerimizle toplantı yaptık. Onlara da nelere dikkat etmeleri gerektiğini söyledik. Bu konuda herhangi bir kontrol sıkıntısı yaşanacağını düşünmüyorum.

"İşine gitmek zorunda olanlar için kısıtları koyduk. Toplu taşıma araçları olacaksa her şey yapılacaksa bir anlamı olmaz. Bu normal bir sokağa çıkma yasağı değil. Bu bulaştan kurtulmak için oraya konulan tedbirleri. Bunun böyle düşünülmesi gerektiğinin altını çizmek isterim."

Yasak, başlamadan 2 saat önce açıklandı; vatandaşlar marketlere koştu

Öte yandan 21.50'de açıklanan yasak sonrası marketlere ve fırınlara akın eden vatandaşlar, hafta sonu ihtiyaçlarını gidermek için sokaklardaydı. Bazı bölgelerde sosyal mesafe kuralının uygulanmadığı görülürken, dükkanların önünde uzun kuyruklar oluştuğu belirtildi.

TIKLAYIN - Sokağa çıkma yasağı ilan edildi; vatandaşlar marketlerde uzun kuyruklar oluşturdu