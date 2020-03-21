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Koronavirüs

Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 21'e; vaka sayısı 947'ye yükseldi

Koronavirüs

Restoranlarda masalar kalkıyor, bu geceden itibaren sadece paket servis olacak

Koronavirüs

7 ülkeden 3 bin 358 öğrenci Türkiye'ye getirilerek karantinaya alınacak

Koronavirüs

İtalya'da Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 793 kişi hayatını kaybetti; ölenlerin sayısı 4825'e yükseldi

Ülkede tespit edilen yeni vaka sayısı ise 6557 olarak açıklandı

Koronavirüs

İtalya’dan Koronavirüs raporu: Ölenlerin yaş ve cinsiyet dağılımı yayınlandı

Yayınlanan raporda, Koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalaması 78,5 olarak açıklandı

Koronavirüs

65 yaş üzerinde olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlara dışarı çıkma sınırlaması getirildi!

Koronavirüs

Kılıçdaroğlu’ndan 11 büyükşehir belediye başkanı ile 'Koronavirüs' toplantısı

Kılıçdaroğlu, "Aklın ve bilimin ışığında biz bu salgını yeneceğiz" dedi

Koronavirüs

Fransa'da 600 doktordan Koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan hakkında suç duyurusu

Koronavirüs

Belediyeye 'canım sıkıldı' diye mesaj attı, gelen görevliler megafonla spor yaptırdı

Koronavirüs

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs üzerine çalışan KHK'lı Mustafa Ulaşlı ile görüşecek

Bakan Koca ile görüşen HDP'li Gergerlioğlu KHK ile ihraç edilen sağlık çalışanlarının durumu hakkında konuştuklarını söyledi

Koronavirüs

Ankara ve İzmir'de Koronavirüs önlemi: 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım askıya alındı

"Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak..."

Koronavirüs

MSB: Gerektiğinde maske ihtiyacına destek verilecek

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kısa, net, sade, uyarıcı, bilgilendirici: Almanya'da Koronavirüs salgınında durum böyle...

Virüs nasıl yayılıyor: Tokalaşmadan önce bu videoyu izleyin!...

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