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Ülkede tespit edilen yeni vaka sayısı ise 6557 olarak açıklandı
Yayınlanan raporda, Koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalaması 78,5 olarak açıklandı
Kılıçdaroğlu, "Aklın ve bilimin ışığında biz bu salgını yeneceğiz" dedi
Bakan Koca ile görüşen HDP'li Gergerlioğlu KHK ile ihraç edilen sağlık çalışanlarının durumu hakkında konuştuklarını söyledi
"Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak..."
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