Süleyman Soylu'nun istifası; Anayasa ne diyor, Cumhurbaşkanı'nın kabulü beklenecek mi?

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Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'ndan istifa etmesinden sonra gözler Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Temel hukuk kuralları uyarınca "istifa, herhangi bir onaya ihtiyaç göstermeyen tek taraflı bir irade beyanı" niteliğinde olmasına karşın, Erdoğan'ın istifayı kabul edip etmeyeceği yolunda spekülasyonlar dile getirilmeye başlandı.

Anayasa'nın 18. maddesine göre "Ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir çalışmaları, zorla çalıştırma sayılmaz." Avukat Nalan Doğancı, bu noktada istifanın kabul edilmesi gereken bir beyan olmadığını belirtirken, Anayasa'nın 104. maddesi Cumhurbaşkanı'na bakanları göreve atama ve görevlerine son verme (azil) yetkisi veriyor.

Bu durumda Soylu'nun istifa kararının kabul edilmesi zorunlu bir beyan olmadığı vurgulanırken, ancak son kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verileceği aktarıldı.

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Soylu, Erdoğan'la görüşecek

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Süleyman Soylu'nun Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'a gittiğini belirtti.

Öte yandan hükümete yakın medya kuruluşlarında Erdoğan'ın Soylu'nun kararına ilişkin bilgisinin olduğu belirtilirken, kararın reddedildiği yönünde iddialar sosyal medyada dolaşıma girdi. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ise 'karar istişare edilerek alındı' dedi.

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