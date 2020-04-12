Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu'nun istifasını kabul etmedi: Görevine devam edecek!

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı görevinden istifa kararının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'uygun bulunmadığını' ve Soylu'nun görevine devam edeceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 Nisan Cuma gecesi, iki saat kala ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından on binlerce kişinin marketlere hücum etmesi üzerine yaşanan izdiham görüntüleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı'ndan istifasını ettiğini duyurdu.

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'Sorumluluğun tamamen kendisinde olduğunu' belirten ve istifasını sunarken 'Cumhurbaşkanımız beni bağışlasın' ifadesini kullanan Soylu'nun kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ret kararı geldi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız istifa talebini Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

"Süleyman Soylu, başarılı çalışmalarıyla milletimizin takdirini kazanmıştır"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz darbe girişiminin hemen arkasından İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Sayın Süleyman Soylu, bugüne kadar başarılı çalışmalarıyla milletimizin takdirini kazanmıştır.

Terör örgütlerinin ülkemizdeki eylem kapasitelerinin önemli ölçüde azaltılmasında Sayın Bakanımızın yürüttüğü kararlı mücadelenin büyük payı vardır.

Aynı şekilde deprem gibi doğal afetlerin ardından yapılan çalışmalarda da, İçişleri Bakanımız sürekli sahada olarak güçlü bir koordinasyon gerçekleştirmiştir.

"Bir ayı aşkın süredir yürüttüğü başarılı çalışmalarıyla..."

Koronavirüs salgının sağlık hizmetleri, gıda tedariki ve kamu güvenliği boyutu da bulunduğu bir gerçektir.

İçişleri Bakanımız, bir ayı aşkın süredir yürüttüğü başarılı çalışmalarıyla, bu süreçte ülkemizde kamu güvenliği konusunda hiçbir sıkıntı çekilmemesini temin etmiştir.

Sayın Bakanımız istifa talebini Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir. Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir.

İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir."