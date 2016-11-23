Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçları 4 grupta (E, F, G ve H) oynanan 8 karşılaşma ile başladı.

Gecenin en ilginç karşılaşması Nuri Şahin'in de gol attığı Borussia Dortmund-Legia Varşova maçı oldu. İlk yarısı 5-2'lik sonuçla biten mücadelede, Borussia Dortmund, Legia Varşova'yı 8-4 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta atılmış en fazla gole sahip 8-3 biten Deportivo Coruna-Monaco maçını 12 golle geçen Borussia Dortmund-Legia Varşova maçı, böylece Devler Ligi tarihine geçti.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

E Grubu

CSKA Moskova-Bayer Leverkusen: 1-1 (Goller: Kevin Volland - Bebras Natcho)

Monaco - Tottenham: 2-1 (Goller: Sidibe, Lemar - Kane)

F Grubu

Borussia Dortmund - Legia Varşova: 8-4 (Goller: Kagava (2), Reus (3), Nuri Şahin, Dembele, Passlack - Prijovic (2), Kucharczy, Nikolics)

Sporting Lizbon - Real Madrid: 1-2 (Goller: Adrien Silva (p), Varane, Benzema)

G Grubu

FC Kopenhag - Porto: 0-0

Leicester City - Club Brugge: 2-1 (Goller: Okazaki, Mahrez - Izquierdo)

H Grubu

Dinamo Zagreb - Lyon: 0-1 (Gol: Lacazette)

Sevilla - Juventus: 1-3 (Goller: Pareja - Marchisio, Bonucci, Mandzukic)