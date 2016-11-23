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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları 4 grupta oynanan sekiz karşılaşma ile başlarken, Borussia Dortmund'un Legia Varşova'yı 8-4 yendiği karşılaşma tarihe geçti

23 Kasım 2016 03:32

Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçları 4 grupta (E, F, G ve H) oynanan 8 karşılaşma ile başladı.

Gecenin en ilginç karşılaşması Nuri Şahin'in de gol attığı Borussia Dortmund-Legia Varşova maçı oldu. İlk yarısı 5-2'lik sonuçla biten mücadelede, Borussia Dortmund, Legia Varşova'yı 8-4 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta atılmış en fazla gole sahip 8-3 biten Deportivo Coruna-Monaco maçını 12 golle geçen Borussia Dortmund-Legia Varşova maçı, böylece Devler Ligi tarihine geçti.

 

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

 

E Grubu

 

CSKA Moskova-Bayer Leverkusen: 1-1 (Goller: Kevin VollandBebras Natcho)

Monaco - Tottenham: 2-1 (Goller: Sidibe, Lemar - Kane)

Günün ilk maçında CSKA Moskova ve Bayer Leverkusen 1-1 berabere kaldı.

F Grubu

Borussia Dortmund - Legia Varşova: 8-4 (Goller: Kagava (2), Reus (3), Nuri Şahin, Dembele, PasslackPrijovic (2), Kucharczy, Nikolics)

Sporting Lizbon - Real Madrid: 1-2 (Goller: Adrien Silva (p), Varane, Benzema)

Borussia Dortmund'da Nuri Şahin de gol atan isimler arasında yer aldı.

G Grubu

 

FC Kopenhag - Porto: 0-0

Leicester City - Club Brugge: 2-1 (Goller: Okazaki, MahrezIzquierdo)

 

H Grubu

 

Dinamo Zagreb - Lyon: 0-1 (Gol: Lacazette)

Sevilla - Juventus: 1-3 (Goller: ParejaMarchisio, Bonucci, Mandzukic)

Claudio Marchisio, takımına 1-1'lik eşitliği getiren golü penaltıdan kaydetti.

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