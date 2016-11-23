Beşiktaş-Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda?

Beşiktaş-Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. haftasında karşı karşıya geliyor. Deplasmanda Benfica ile berabere kalan Beşiktaş bu kez zafer istiyor. Peki Beşiktaş-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş-Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. haftasında 23 Kasım Çarşamba günü karşılaşacak.



Maç saat 20.45’te başlayacak ve Tivibuspor kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda ilk maçında deplasmanda 90+3'te Talisca'nın frikikten attığı golle Benfica'yla 1-1 berabere kalmıştı. Siyah-beyazlılar bu kez avantajlı skor elde etmek istiyor.