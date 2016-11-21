Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, 5. hafta maçlarıyla devam edecek. 5. hafta karşılaşmaları 22 Kasım Salı ve 23 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
Türkiye'nin organizasyondaki tek temsilcisi Beşiktaş, B Grubu'ndaki beşinci mücadelesinde 22 Kasım Salı saat 20.45'te Portekiz ekibi Benfica'yı konuk edecek. Grupta 6 puanla 3. sırada yer alan siyah-beyazlılar, Lizbon'daki ilk karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçlarının programı şöyle
22 Kasım Salı
E Grubu
20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
22.45 Monaco (Fransa) - Tottenham (İngiltere)
F Grubu
22.45 Sporting Lizbon (Portekiz) - Real Madrid (İspanya)
22.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Legia Varşova (Polonya)
G Grubu
22.45 Leicester City (İngiltere) - Club Brugge (Belçika)
22.45 Kopenhag (Danimarka) - Porto (Portekiz)
H Grubu
22.45 Sevilla (İspanya) - Juventus (İtalya)
22.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Olympique Lyon (Fransa)
23 Kasım Çarşamba
A Grubu
22.45 Arsenal (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)
22.45 Ludogorets (Bulgaristan) - Basel (İsviçre)
B Grubu
20.45 Beşiktaş (Türkiye) - Benfica (Portekiz)
22.45 Napoli (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
C Grubu
22.45 Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Manchester City (İngiltere)
22.45 Celtic (İskoçya) - Barcelona (İspanya)
D Grubu
20.00 Rostov (Rusya) - Bayern Münih (Almanya)
22.45 Atletico Madrid (İspanya) - PSV (Hollanda).