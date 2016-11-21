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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı

Türkiye'nin tek temsilcisi Beşiktaş, evinde Benfica'yı ağırlayacak

21 Kasım 2016 14:07

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, 5. hafta maçlarıyla devam edecek. 5. hafta karşılaşmaları 22 Kasım Salı ve 23 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye'nin organizasyondaki tek temsilcisi Beşiktaş, B Grubu'ndaki beşinci mücadelesinde 22 Kasım Salı saat 20.45'te Portekiz ekibi Benfica'yı konuk edecek. Grupta 6 puanla 3. sırada yer alan siyah-beyazlılar, Lizbon'daki ilk karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçlarının programı şöyle

 

22 Kasım Salı

 

E Grubu

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

22.45 Monaco (Fransa) - Tottenham (İngiltere)

F Grubu

22.45 Sporting Lizbon (Portekiz) - Real Madrid (İspanya)

22.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Legia Varşova (Polonya)

G Grubu

22.45 Leicester City (İngiltere) - Club Brugge (Belçika)

22.45 Kopenhag (Danimarka) - Porto (Portekiz)

H Grubu 

22.45 Sevilla (İspanya) - Juventus (İtalya)

22.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Olympique Lyon (Fransa)

 

23 Kasım Çarşamba

 

A Grubu

22.45 Arsenal (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)

22.45 Ludogorets (Bulgaristan) - Basel (İsviçre)

B Grubu

20.45 Beşiktaş (Türkiye) - Benfica (Portekiz)

22.45 Napoli (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

C Grubu 

22.45 Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

22.45 Celtic (İskoçya) - Barcelona (İspanya)

D Grubu 

20.00 Rostov (Rusya) - Bayern Münih (Almanya)

22.45 Atletico Madrid (İspanya) - PSV (Hollanda).

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