Borussia Dortmund-Legia Varşova maçında tarih yazıldı!

Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund ile Polonya temsilcisi Legia Varşova karşı karşıya geldi.

8-4 evsahibi takımın üstünlüğüyle biten karşılaşmada atılan 12 gol, Şampiyonlar Ligi tarihinde, bir maçta atılmış en fazla gol olarak tarihe geçti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Legia Varşova, daha önce Boluspor'da forma giyen Prijovic'in 10. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.

Borussia Dortmund, Kagawa'nın 17 ve 18. dakikada attığı gollerle skoru kısa sürede lehine çevirmeyi başardı.

20. dakikada Nuri Şahin, evsahibi ekibi 3-1'lik üstünlüğü taşıdı ancak Prijovic'le bu gole yanıt veren Legia Varşova durumu 3-2 yaptı.

Mücadelede 3 asist yapan 19 yaşındaki Ousmane Dembele takımını 4-2'lik üstünlüge taşırken, 32'de Marco Reus ilk yarının skorunu belirledi ve skor 5-2 oldu.

Gol yağmuru ikinci yarıda da devam etti ve Marco Reus 52. dakikada Borussia Dortmund'u 6-2 öne geçirdi, 57'de Kucharczyk tabelayı 6-2 yapan golü kaydetti.

73 dakikada Schurrle'nin yerine giren genç oyuncu Dortmund'u 7-3 öne geçirirken, 83'te Nikolics'le yanıt veren Legia Varşova skoru 7-4 yaptı.

Marco Reus uzatmalarda Dortmund'u 8-4 öne geçiren golü attı ve maç da bu sonuçla sona erdi.

Borussia Dortmund-Legia Varşova maçı 8-4 tamamlanırken, 12 gol atılan karşılaşma Şampiyonlar Ligi tarihinin en gollü maçı oldu.