Rakip Benfica, hedef 3 puan

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. haftasında 23 Kasım Çarşamba günü Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk edecek.

İki takım arasındaki mücadele, saat 20.45'te Vodafone Arena'da yapılacak. Karşılaşmayı, Slovenya Futbol Federasyonundan Damir Skomina yönetecek. Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan gerçekleştirecek. Bojan Ul'un dördüncü hakem olacağı müsabakada ilave yardımcı hakemlikleri ise Matej Jug ve Slavko Vincic üstlenecek.

Caner ve Talisca yok

Beşiktaş'ta Benfica maçı öncesi eksik oyuncular takıma katılmaya başladı.

Anderson Talisca ve Caner Erkin'in sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacağı siyah-beyazlılarda, Necip Uysal takımla çalışmalara başladı.

Beşiktaş'ta 2 sarı kartı bulunan Adriano, karşılaşmada kart gördüğü takdirde cezalı duruma düşecek ve son haftadaki Dinamo Kiev maçında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte Andreas Beck, Tolgay Arslan, Vincent Aboubakar, Gökhan İnler ve Cenk Tosun ise birer kez sarı kart gördü.

İşler yolunda giderse gruptan çıkabilir

Siyah-beyazlı takım, Benfica maçında alacağı sonucun yanı sıra İtalya'da Napoli ile Dinamo Kiev arasında yapılacak grubun diğer karşılaşmasına göre gruptan çıkma şansına da sahip olabilecek.

Benfica'yı yendiği takdirde puanını 9'a çıkaracak Beşiktaş, Napoli'nin evinde Dinamo Kiev'e puan kaybetmesi halinde son maça kalmadan gruptan çıkma şansını yakalayabilecek.

Siyah-beyazlı ekip, Benfica'yı yenmesi ve Napoli'nin de kazanması halinde gruptan çıkma şansını son maçta kullanmaya çalışacak.

Beşiktaş taraftarından sessiz tezahürat

Beşiktaşlı taraftarlar, Benfica maçında dünyanın ilk sessiz tezahüratını da yapacak.

Siyah-beyazlılar, maçın başlama düdüğü ile birlikte susarak bir dakika boyunca işaret diliyle "Irkçılığa hayır" ve "Kara Kartal" diye tezahürat gerçekleştirecek.

Portekiz'de oynanan karşılaşma, 1-1 beraberlikle tamamlanmıştı.

Muhtemel 11'ler



Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Beck, Atiba Hutchinson, Gökhan İnler, Quaresma, Oğuzha, Adriano, Aboubakar

Benfica: Ederson, Semedo, Luisao, Lindelöf, Eliseu, Salvio, Samaris, Pizzi, Cervi, Mitroglou, Guades.