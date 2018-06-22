Muharrem İnce ve Selahattin Demirtaş'a Facebook sansürü; başlıkta isimleri geçince haber tanıtımı saatlerce onaylanmıyor!

22 Haziran 2018 15:22
Sertuğ Çiçek
Sosyal paylaşım ağı Facebook, başta HDP ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş olmak üzere, bazı muhalefet partileri ve liderleri hakkındaki haber paylaşımlarının tanıtımını zorlaştırıyor. T24'ün deneme amacıyla verdiği aynı haberin iki farklı başlıklı versiyonunda, başlığında "HDP" geçenin tanıtımı reddedilirken, diğeri onaylandı. Facebook benzer yaklaşımı bazı muhalefet partilerinin cumhurbaşkanı adayları konusunda da sergiliyor. Örneğin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a ilişkin bir haberin tanıtımı dakikalar içinde onaylanırken, başlığında CHP adayı Muharrem İnce ile HDP adayı Selahattin Demirtaş'ın geçtiği haberlerin tanıtımına ilişkin onay işlemi saatler sürüyor. "Muharrem İnce İzmir'de, Gündoğdu Meydanı'nda büyük kalabalık" haberinin tanıtımı, haberin güncelliğini kaybetmesinin ardından 7 saat 32 dakika sonra Facebook tarafından onaylandı. Aynı saatlerde talep edilen "Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadro bekleyen öğretmen yok hepsi aldatmaca" başlıklı haberin tanıtım onayı ise 32 dakikada geldi.
Facebook, kullanıcıların paylaşımlarını o kullanıcının bütün takipçilerine otomatik olarak göstermiyor. Paylaşımlarının mevcut ve olası takipçileri tarafından daha görülebilir olmasını amaçlayan kullanıcılar, Facebook'a ücret ödeyerek paylaşımların görünürlüğünü artırabiliyor. T24 de benzer mecraların yaptığı gibi önemli gördüğü haberlerin daha çok Facebook kullanıcısına ulaşması için bu yöntemi zaman zaman kullanıyor.
Facebook'un tanıtım taleplerini gözden geçirip onaylaması ortalama 15-20 dakika sürüyor. Ancak bu onay süreleri içeriğe, tanıtım için kullanılan sözcüklere bağlı olarak değişiyor.
T24, bazı tanıtım taleplerinin değerlendirilmesinin diğerlerine göre daha uzun sürdüğünü görerek Facebook'un onay sürelerini test etti. T24'ün deneme amaçlı yaptığı testlerin sonucunda Facebook'un Türkiye'deki iktidar partisine ilişkin olumlu haberlerin tanıtımına kolaylık sağlarken başta HDP olmak üzere muhalefet partilerine ilişkin haberlerin tanıtımlarını zorlaştırdığı gözlendi.
Bu verileri değerlendiren T24'ün ulaştığı bazı Facebook çalışanları, Facebook'ta kullanılan filtre algoritması aracılığıyla hem içeriklere, hem de tanıtımlara müdahale edildiği bilgisini verdiler.
Filtrelere takılan paylaşımların görünmesi ve öne çıkarılmasının yanı sıra bazen de erişiminin engellendiğini ifade eden kaynaklar, zaman zaman ortaya çıkan Facebook'taki erişim sıkıntılarının bir bölümünün de bu filtrelere bağlı olduğunu dile getirdiler. Aynı kaynaklar Facebook'un, olası kamuoyu tepkilerini önlemek amacıyla filtrelere takılan sayfa ve mesajlara erişimi tamamen engellemek yerine erişimde ağırlaştırma/yavaşlatma yapma yoluna gittiğini söylediler.
Facebook uygulamalarından örnekler
T24'ün yaptığı denemelerde ortaya çıkan sonuçlardan dikkat çekici olanlar şöyle:
- Erdoğan'nın HDP'nin barajın altında kalması için özel çalışma yapılmasını söylediği ve kamuoyuna sızan konuşmasına ilişkin videonun tanıtımı iki ayrı başlıkla yapıldı. Her iki tanıtım da hedef kitle, bütçe gibi kriterler açısından aynıydı. İki tanıtım arasındaki tek fark başlıklarıydı; ilk tanıtımın başlığı "Erdoğan: Bunu dışarıda konuşmam...", ikinci tanıtımın başlığı ise "İşte Erdoğan'ın, 'Bunu dışarıda konuşmam' diye verdiği HDP talimatı" şeklindeydi. İlk tanıtım 13 Haziran'da 21:16'da verildi ve Facebook bu tanıtıma 12 saat 32 dakika sonra, ertesi sabah 09:53'de onay vererek yayına aldı. İkinci tanıtım ise Facebook filtrelerine daha uzun süre takıldı. Facebook bir hafta değerlendirme yaptıktan sonra bu tanıtım talebini reddetti. Oysa daha önce yapılan ve yine video içeriğe sahip tanıtımların onaylanması dakikalar içinde gerçekleşmişti. Örneğin "İstiklal Caddesi'nde ne yapılıyor, çalışmalar ne zaman sona erecek, işte bütün detaylar" başlıklı bir video paylaşımının tanıtımının yayına girmesi 1 dakika, "2017 yılında sayılarla Beşiktaş" başlıklı bir başka video paylaşımının tanıtımının yayına alınması 4 dakika sürdü.
- Botoks konusundaki bir paylaşımın tanıtımı 8 dakikada onaylanırken, Diyarbakır Sur’daki tarihi Dört Ayaklı Minare’nin önünde yaptığı basın açıklamasının ardından vurularak öldürülen eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin yaşamına ve öldürülmesine hakkındaki Kırık Saat isimli belgesele ilişkin tanıtım 13 saatten fazla sürede onaylandı.
- "O Ses Türkiye birincisi Emre Sertkaya'dan ilk single: Sevdanın yollarında…" başlıklı tanıtım 7 dakikada onaylanırken, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmesi sonrası Batı Şeria’da yaşlı bir kadının Filistinli eylemciler ile İsrail askerleri arasındaki çatışmayı durdurmaya çalışmasına ilişkin "Yaşlı kadın çatışmayı durdurmak için İsrail askerleri ile Filistinli eylemcilerin arasına girdi" başlıklı tanıtım 13 saat sonra Facebook tarafından reddedildi.
- "Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs konusunda somut adımlar atmak zorundayız" başlıklı tanıtım 5 dakikada yayına alınırken, "Selahattin Demirtaş, Seher kitabının gelirlerinin nasıl kullanılacağını açıkladı" başlıklı haberin tanıtımının onaylanması 10 saatten fazla sürdü.
- "Muharrem İnce İzmir'de, Gündoğdu Meydanı'nda büyük kalabalık" haberinin tanıtımına onay verme işlemi 7 saat 32 dakika sürerken, aynı saatlerde "Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadro bekleyen öğretmen yok hepsi aldatmaca" başlıklı haberin tanıtımının onaylanması ise sadece 32 dakika sürdü.
Bir başka seçimde Facebook: Kişisel verileri izinsiz paylaşıp özür dilemişti
Facebook, 87 milyon kullanıcının bilgilerini Cambridge Analytica adlı siyasi danışmanlık şirketiyle izinsiz paylaştığının ortaya çıkmasının ardından büyük tepki çekmişti. Çok sayıda kullanıcı hesaplarını silerken, verilerin Cambridge Analytica tarafından 2016 ABD başkanlık seçimlerinde seçmen davranışlarını etkilemek için kullanıldığı ortaya çıkmıştı.
Bu gelişmeler ardından tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşayan Facebook'un hisselerinde bir haftada 60 milyar dolardan fazla değer kaybı yaşanmış ve sonunda Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, tam sayfa gazete ilanıyla özür dilemişti.
Zuckerberg, geçen Mart ayında İngiliz gazetelerinde yayımlanan tam sayfa ilanda, "Bilgilerinizi korumak bizim sorumluluğumuz. Bunu yapamazsak, bu bilgileri hak etmiyoruz" demişti. İlanda şu ifadeler yer almıştı:
"Üniversitedeki bir araştırmacı tarafından hazırlanan ve 2014'te milyonlarca insanın Facebook bilgilerinin çalınmasına neden olan test uygulamasını duymuşsunuzdur. Bu bir güven ihlaliydi ve bununla ilgili daha fazla bir şey yapamadığım için üzgünüm. Böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için önlemler alıyoruz.
...
Bu topluluğa inandığınız için teşekkürler. Sizin için daha iyisini yapacağımıza söz veriyorum"
T24'ün deneme amaçlı yaptığı Facebook tanıtımlarında kullanılan başlıklar ve Facebook'un tanıtımı onaylama süresine ilişkin bilgiler şöyle:
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|İşte Erdoğan'ın, 'Bunu dışarıda konuşmam' diye verdiği HDP talimatı RET
|192 saat 38 dakika
|Yaşlı kadın çatışmayı durdurmak için İsrail askerleri ile Filistinli eylemcilerin arasına girdi RET
|13 saat 5 dakika
|Kalp krizini davet eden sorunlar neler
|13 saat 30 dakika
|Mehmet Hakan Atilla tanık kürsüsünde: Reza Zarrab'a herhangi bir talimat vermedim; suçlu değilim!
|13 saat 30 dakika
|Video | Düğün günü şiddet gören kadına Seda Sayan sordu: Gerdek oldu mu?
|13 saat 11 dakika
|Tahir Elçi'nin yaşamının anlatıldığı Kırık Saat, İstanbul'da izleyiciyle buluştu
|13 saat 9 dakika
|Erdoğan: Bunu dışarıda konuşmam...
|12 saat 32 dakika
|Rus vücut geliştirici Kuznetsova: Her kadın seksidir
|12 saat 31 dakika
|Selahattin Demirtaş, Seher kitabının gelirlerinin nasıl kullanılacağını açıkladı
|10 saat 25 dakika
|Cumhuriyet davası | Ahmet Şık ve Murat Sabuncu özgürlüklerine kavuştu
|9 saat 40 dakika
|Bin Ladin'in mini etekli kadınlarla fotoğrafı…
|7 saat 47 dakika
|Muharrem İnce İzmirde, Gündoğdu Meydanı'nda büyük kalabalık
|7 saat 32 dakika
|HDP'den Zarrab'ın rüşvet iddialarıyla ilgili suç duyurusu
|6 saat 19 dakika
|FETÖ'den tutuklu yargılanan eski Albay: Fethullah Gülen karşımda olsa boğazına sarılmak gelir içimden
|6 saat 5 dakika
|"Ruhani'ye ölüm"le başladı, "Mollalar dışarı"ya evrildi; ilk açıklama ABD'den geldi, İran'da neler oluyor?
|3 saat 58 dakika
|Polonyalı şirketler olağanüstü halden neden memnun?
|3 saat 58 dakika
|SONAR'ın anketinden: AKP'nin oy oranı yüzde 38.51, MHP barajın altında
|2 saat 14 dakika
|Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadro bekleyen öğretmen yok hepsi aldatmaca
|32 dakika
|“Site içindeki kedilere bir şey yaparsanız, projede olmayan tüm yapıları şikayet ederim”
|30 dakika
|Taşeron işçilerin kadro başvurusunda dikkat etmesi gereken 10 nokta
|22 dakika
|Selahattin Demirtaş'tan cezaevindeki konuşması için "Demokrasi tarihinde bir ilk" diyen AA'ya: Demokrasi o kadar yükseldi ki...
|18 dakika
|Tanıl Bora: “Tamam” kampanyası, çok başarılı bir Uzak Doğu sporu hamlesiydi
|15 dakika
|Tan Oral çizdi: Erken seçim
|10 dakika
|Atilla Dorsay yazdı: Kadınlar soyguna girişirse... En iyisini mi yapar?
|9 dakika
|Danıştay'dan botoks kararı; SGK ödeyecek
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|Deniz Gezmiş'in abisi: Onların söylemleriyle ne Deniz yücelir ne de Deniz'in değeri kaybolur
|8 dakika
|Orda bir şiir var uzakta: Başbakan Yıldırım mikrofonda; ama ne o yazar Cahit Sıtkı Tarancı, ne o şiir Tarancı'nın şiiri
|8 dakika
|Video | 'O Ses Türkiye' birincisi Emre Sertkaya'dan ilk single: Sevdanın yollarında…
|7 dakika
|Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs konusunda somut adımlar atmak zorundayız
|5 dakika
|Video | 2017 yılında sayılarla Beşiktaş
|4 dakika
|MHP’li Mehmet Erdoğan: Bütünşehir uygulaması bir derebeylik sistemidir
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|Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Beyefendiler beğenmiyor, eline diline dursun ya!
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|Video | İstiklal Caddesi'nde ne yapılıyor, çalışmalar ne zaman sona erecek, işte bütün detaylar.
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