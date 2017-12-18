T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yaşlı kadın çatışmayı durdurmak için İsrail askerleri ile Filistinli eylemcilerin arasına girdi

ABD'nin Kudüs kararı sonrası Batı Şeria'da gerginlik sürüyor

18 Aralık 2017 18:45

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmesi sonrası gerginliğin sürdüğü Batı Şeria’da yaşlı bir kadın Filistinli eylemciler ile İsrail askerleri arasındaki çatışmyı durdurmak için araya girdi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Batı Şeria’daki Beytüllahim kentinde İsrailli mi, turist mi yoksa aktivist mi olduğu anlaşılamayan yaşlı bir kadın, Filistinlilere saldıran İsrail askerlerinin arasına girdi. Yaşlı kadın kimi zaman göz yaşartıcı gaz kullanan İsrail askerlerine, kimi zaman da askerlere taş atan Filistinlilere engel olmaya çalıştı.

Filisitinliler arasında da kadına tepki gösterenler olduğu görüldü. Bir kişinin itmesi sonucu yere düşen kadını başka bir Filistinli yerden kaldırdı.

ETİKETLER

filistineylemeylemciisrailisrail askerihaberçatışmayaşlı kadınhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24