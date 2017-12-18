Yaşlı kadın çatışmayı durdurmak için İsrail askerleri ile Filistinli eylemcilerin arasına girdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmesi sonrası gerginliğin sürdüğü Batı Şeria’da yaşlı bir kadın Filistinli eylemciler ile İsrail askerleri arasındaki çatışmyı durdurmak için araya girdi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Batı Şeria’daki Beytüllahim kentinde İsrailli mi, turist mi yoksa aktivist mi olduğu anlaşılamayan yaşlı bir kadın, Filistinlilere saldıran İsrail askerlerinin arasına girdi. Yaşlı kadın kimi zaman göz yaşartıcı gaz kullanan İsrail askerlerine, kimi zaman da askerlere taş atan Filistinlilere engel olmaya çalıştı.

Filisitinliler arasında da kadına tepki gösterenler olduğu görüldü. Bir kişinin itmesi sonucu yere düşen kadını başka bir Filistinli yerden kaldırdı.