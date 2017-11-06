İstiklal Caddesi'nde ne yapılıyor, çalışmalar ne zaman sona erecek, işte bütün detaylar...

Fotoğraflar: Doğan Akın / T24 Yaklaşık 2 kilometrelik İstiklal Caddesi ile cadde üzerinde sefer yapan tarihi tramvay hattını yenileme çalışmaları 11. ayına girdi. Ocak 2017'de başlayan çalışmalarda sona yaklaşıldı. İstanbul Büyükşehir ve Beyoğlu belediyelerince caddeye yerleştirilen bilgilendirme panolarında İstiklal Caddesi'ndeki yenileme çalışmalarının yılbaşı günü olan 31 Aralık 2017'de bitirilmesinin hedeflendiği açıklandı. Panolarda, "Tekrar yenileme çalışması yapmamak için çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Cadde sakinlerine rahatsızlık vermemek adına büyük iş makinelerini caddeye sokmuyoruz. 31 Aralık 2017'de çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz. Bunun için de 7 gün 24 saat büyük bir özenle çalışıyoruz" ifadesine yer verildi. Panolarda ayrıca, "İstiklal Caddesi'nin telefon, internet, atık su, yağmur suyu, içme suyu ve doğalgaz altyapısını bir daha kazı yapmayı gerektirmeyecek şekilde yeniliyoruz" dendi. Panolarda, cadde üzerindeki 1870 metrelik tarihi tramvay hattıyla ilgili olarak, "İstiklal'in simgesi olan Nostaljik Tramvay'ı altyapı ve üstyapısını yenileyerek kullanıma açacağız. Tramvay en son 1990 yılında yenilenmişti. Raylar yıpranmış, yüzde 15 oranında erimiş ve güvenliğini yitirmeye başlamıştı. Yıpranan rayların onarılmasıyla birlikte gürültü kirliliğinin de önüne geçeceğiz" açıklaması yapıldı. Panolarda yer verilen bilgilere göre, yenileme çalışmaları kapsamında İstiklal Caddesi için 2 kilometre yağmur suyu, 1,5 kilometre kanalizasyon altyapı çalışması yapıldı; BEDAŞ, Telekom ve fiber altyapı için 100 kilometre boru döşendi; cadde zemini 25 bin metrekare granit ile kaplandı. Yıllar içinde yok edilen ve tepkilere neden olan İstiklal'deki ağaçlar konusunda da panolarda kısa bir açıklamaya yer verildi. Bu açıklamaya göre, yaklaşık 2 kilometrelik İstiklal'in ortasındaki Galatasaray ile Şişhane yönünde caddenin sonu olan Tünel meydanlarında ağaçlandırma çalışması yapılacak.