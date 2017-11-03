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'O Ses Türkiye' birincisi Emre Sertkaya'dan ilk single: Sevdanın yollarında...

03 Kasım 2017 18:48

Emre Sertkaya, O Ses Türkiye'de "Minnet eylemem" şarkısına yaptığı yorumla milyonların dikkatini çekmişti... 2016 yılında 'O Ses Türkiye' yarışmasında birinci olan Emre Sertkaya'nın söz ve müziği Zafer Cınbıl'a, düzenlemesi Olcay Bozkurt'a ait olan "Sevdanın yollarında" adlı ilk single'ı yayınlandı. Sertkaya, haziran ayından beri DokuzSekiz Müzik yapımcılığında kendi bestelerinin yer alacağı albüm çalışmalarını sürdürüyor. "Sevdanın yollarında"nın mixi Serdar Öztop, mastering çalışması Tarık Ceran tarafından hazırlandı. İmaj fotoğraflarını Can Çiçek'in üstlendiği şarkının video klibi de Erdi Sevinç yönetmenliğinde İznik Gölü çevresinde çekildi. Klipte Sertkaya'ya model Alexa Wolfie eşlik etti. 1996 yılında Batman'da doğan Emre Sertkaya, müzik hayatına ilkokulda sınıf öğretmeninin keşfi üzerine okul korosunda başladı. Lisede Batman'ı temsilen katıldığı şehirlerarası müzik yarışmasında bölge birincisi ve Türkiye üçüncüsü olan Sertkaya, müzikle ilgili hayallerini gerçekleştirmek için 18 yaşında İstanbul'a geldi. İstanbul'da 2 yıllık bir maceranın ardından dünyanın birçok yerinde yapılan The Voice yarışmasının Türkiye versiyonu olan "O Ses Türkiye" adlı yarışmaya katılan ve "Minnet eylemem" şarkısındaki yorumuyla milyonların dikkatini çekerek birinciliğe ulaşan Sertkaya, yarışmanın ardından geniş bir kitleye ulaştı. Geçtiğimiz iki yıl boyunca Türkiye'nin farklı bölgelerinde konserler veren genç şarkıcı, aynı zamanda müzik çalışmalarına yoğunlaşıp besteler üretti. Emre Sertkaya'nın "Minnet eylemem" yorumu için tıklayın

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