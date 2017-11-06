SONAR'ın anketinden: AKP'nin oy oranı yüzde 38.51, MHP barajın altında

Kamuoyu araştırma şirketi SONAR’ın anketine göre, AKP’nin oy oranı yüzde 38.51, MHP ise barajın altında.

Avukat Fidel Okan'ın Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre, 26 ilde 3.000 kişiyle görüşülerek yapılan ankette hata payı +/- yüzde 1.73 olarak belirlendi. Anketin tarihi ise 1-6 Kasım.

​Buna göre kararsız seçmenler partilere oy oranına göre dağıtıldığında bugün seçim olsa AKP yüzde 38.51, CHP yüzde 23.50, İyi Parti yüzde 16.06, HDP yüzde 10.33, MHP yüzde 7.78, diğer partiler yüzde 3.82 oranında oy alıyor.

​Kararsız seçmenler dağıtılmadığında ise oy oranları şöyle: AKP yüzde 34.3, CHP yüzde 20.9, İyi Parti yüzde 14.3, HDP yüzde 9.2, MHP yüzde 6.9, diğer yüzde 3.4, kararsızlar 10.9.