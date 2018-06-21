İzmir, Muharrem İnce'yi yüz binlerle bekliyor

İzmir, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingine hazır. Saat 19.00'da başlayacak miting için Kordon yüz binlerce insan bekliyor. Gündoğdu Meydanı'nda 50 metre uzunluğunda, 12 metre yüksekliğinde ve 16 metre yüksekliğinde sahne kuruldu. Bunun için 60 kişilik ekip, 5 gün boyunca çalıştı. Vinçlerin taşıdığı LED ekranlar ve hoparlörler, kısa aralıkla Kordonboyu'na yerleştirildi. Bunlar için ayrıca hemen her köşeye jeneratörler konuldu. Gündoğdu Meydanı'na bakan yüksek katlı apartmanlara “Hepimizin Cumhurbaşkanı Muharrem İnce” yazılı pankartlar asıldı. Meydan, boydan boya Türk bayraklarıyla süslendi.