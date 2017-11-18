Selahattin Demirtaş, Seher kitabının gelirlerinin nasıl kullanılacağını açıkladı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinde kaleme aldığı ‘Seher’ isimli kitabının gelirinin çocukların ve gençlerin eğitim süreci için kullanılacağını açıkladı.

Gazete Karınca'nın aktardığına göre Demirtaş, eylül ayında avukatları ve parti yöneticileri tarafından aktifleştirilen Twitter hesabı üzerinden, kısa sürece binlerce satan kitabı ‘Seher’le ilgili açıklamalarda bulundu.

“Öykü kitabıma gösterilen ilgi ve dayanışmadan dolayı herkese çok teşekkür ediyorum” diyen Demirtaş, şunları söyledi:

Bu kitap, aslında hepimizin mücadele içerisinde birlikte yazdığı bir kitaptır. Dayanışmanızın ve ilginizin şahsımdan çok demokratik değerlere yönelik olduğunu da biliyorum. Bu yönüyle çok anlamlı ve değerli buluyorum.

HDP Eş Genel Başkanı ayrıca kitabın gelirini de çocukların, gençlerin eğitim süreçlerini desteklemek için kullanacaklarını açıkladı.

Demirtaş, “Bêkes dahil tabii ki” diyerek de Cizre’deki bodrumlarda hayatını kaybeden Mehmet Tunç’un oğlu Bêkes’in eğitiminin karşılanacağına da işaret etti.