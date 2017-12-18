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Yaşam

“Site içindeki kedilere bir şey yaparsanız, projede olmayan tüm yapıları şikayet ederim”

"Kanuna aykırı bir şey yaptığınız takdirde..."

18 Aralık 2017 19:24

Antalya Lara’da yaşayan Ada A. Cabbad, site içindeki kedilerden şikayet eden komşularına sıra dışı bir uyarıda bulundu. Komşularına bir not bırakan Cabbad, kedilere bir şey olması halinde site projelerinde yer almayan tüm eklemeleri ilgili kurumlara şikayet edeceğini söyledi.

Oyuncu Orhan Aydın’ın Twitter’da paylaştığı fotoğrafa göre Cabbad, "Antalya Lara’daki Melisa Konutları sakinlerine” hitaben yazdığı notta şu ifadelere yer verdi:

“Site içinde yaşayan, sayısı 6-7’yi geçmeyen sokak kedilerini ‘Yok arabamı çiziyorlar, yok toplattırıp attıracağım’ gibi yaklaşımlarla kanunen yasak olan sokak hayvanları haklarına girip kanuna aykırı bir şey yaptığınız takdirde, sitedeki tüm projede olmayan yapıları, cam balkon, demir vb. ne varsa hepsini belediye ile ilgili kurumlara şikayet ederim."

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