'FETÖ'den tutuklu yargılanan eski Albay: Fethullah Gülen karşımda olsa boğazına sarılmak gelir içimden

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nın Beştepe Karargâhı'ndaki eylemlerle ilgili 244 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.Darbe girişiminden önce Güvercinlik'teki Eşref Bitlis Kışlasında görev yapan eski mühendis albay Erol Yılmaz, mahkeme heyetinin, "Darbe girişimini kim yaptı?" ve "FETÖ elebaşı Fethullah Gülen karşında olsa ne yaparsın?" sorularını "Medyadan duyduğumuz kadarıyla FETÖ'nün yaptığı anlaşılıyor. Elebaşı karşımda olsa bulunduğumuz yerde bir yargı organı varsa oraya teslim ederim ama 1,5 yıldır çektiklerimden sonra boğazına sarılmak gelir içimden" şeklinde cevapladı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada sanıklar, avukatları ve müştekiler hazır bulundu.

Darbe girişiminden önce Güvercinlik'teki Eşref Bitlis Kışlasında görev yapan eski mühendis albay Erol Yılmaz 'FETÖ'nün darbe girişimini lanetlediğini belirterek, olay akşamı kışla kontrol görevi olduğunu anlattı. Bu kapsamda Ankara İl Jandarma Komutanlığına gittiğini aktaran Yılmaz, Akıncı Üssü darbe davasının sanıklarından eski yarbay Hüseyin Polatçı ile kısa bir görüşme yaptığını ancak nöbetçi amiri olmadığını öğrenmesi üzerine yanından ayrıldığını belirtti.

Polatçı ile darbe içerikli bir konuşmalarının olmadığını ve gecenin ilerleyen saatlerinde de iletişim kurmadığını ileri süren Yılmaz, saat 22.00'den sonra televizyonda boğaz köprülerinin kapatıldığına dair haberleri gördüğünü aktardı.

Daha sonra televizyondan Başbakan Binali Yıldırım'ın "küçük bir grubun askeri kalkışması olduğu"na dair açıklamalarını duyduğunu ifade eden sanık Yılmaz, üstlerinin emri gereği sabah saatlerine kadar görev yerinde beklediğini belirtti.

Darbe girişiminde yer almadığını ve olay akşamı Jandarma Genel Komutanlığı'na hiç gitmediğini beyan eden Yılmaz, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık Yılmaz, mahkeme heyetinin, "Darbe girişimini kim yaptı?" ve "FETÖ elebaşı Fetullah Gülen karşında olsa ne yaparsın?" sorularını ise "Medyadan duyduğumuz kadarıyla FETÖ'nün yaptığı anlaşılıyor. Elebaşı karşımda olsa bulunduğumuz yerde bir yargı organı varsa oraya teslim ederim ama 1,5 yıldır çektiklerimden sonra boğazına sarılmak içimden gelir." şeklinde cevapladı.

Eski üsteğmen İrfan Satır da savunmasının ardından duruşmaya öğle arası verildi