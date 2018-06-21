Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadro bekleyen öğretmen yok hepsi aldatmaca

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral FM ve Kral Pop Radyo işbirliğinde yayınlanan programda "Gezegen Mehmet" olarak tanınan radyocu Mehmet Akbay'ın sorularını yanıtladı. ''Cumhurbaşkanı Erdoğan; Kadro bekleyen yok. Şuanda bizim bu yıl 20 bin öğretmen atamamız var. Bu 20 bin öğretmen atamasını yapacağız. Kadro bekleyen falan bunların hepsi aldatmaca. Şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki; ben yüzbinlerce öğretmeni alacağım. Ya nereye alıyorsun bunlar dürüst değil, samimi değil, yalan söylüyorlar. Bakın biz geldiğimizden beri 580 bin öğretmen aldık. Bizden önce böyle bir şey yok. Bakın biz ihtiyaca göre alıyoruz. Yeri geldi 40 bin öğretmen aldık, yeri geldi 30 bin aldık. Bu yılda 10 bin almıştık 20 bin daha alacağız.''