Hakkında fezleke hazırlanan CHP’li Pekşen: Hukuk bilirseniz böyle bir iddianame hazırlamazsınız

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında “tehdit” suçlamasıyla soruşturma başlatmak amacıyla yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle TBMM’ye gönderdiği fezlekeyi eleştiren CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, “Böyle bir iddianame hazırlamak için hukukçu olmamak gerekir. Hukuk bilirseniz böyle bir iddianame hazırlamazsınız. Ya da kötü niyetli olmanız gerekir o zaman da savcı olamazsınız. Buradan HSK Başkanı’na sesleniyorum. Bu iddianameyi alıp incelesinler. Bu savcının şahsıyla ilgili değil. Savcıların durumunu anlamaları ve ölçümlemeleri açısından çok önemli. Adalet Bakanı ve bürokratlar da incelesinler ki adaletin ne hale geldiğini görsünler” dedi.

"Bu fezlekenin yazılması hukuk açısından çok dramatik bir durumdur"

TBMM’de yaptığı basın açıklamasında, referandum öncesinde bir hukukçu olarak uyarılarda bulunduğunu belirten Pekşen, "‘Cumhurbaşkanını tehdit ettiğimize’ ilişkin bir fezleke hazırlanmış. Bu fezleke ülkemizde hukuk sisteminin hangi noktaya geldiğini göstermesi açısından çok önemlidir. Bu fezlekenin yazılması hukuk açısından çok dramatik bir durumdur” diye konuştu.

"Adalet Bakanı ve bürokratlar da incelesinler ki adaletin ne hale geldiğini görsünler"

“Böyle bir iddianame hazırlamak için hukukçu olmamak gerekir. Hukuk bilirseniz böyle bir iddianame hazırlamazsınız. Ya da kötü niyetli olmanız gerekir o zaman da savcı olamazsınız” diyen Pekşen, şöyle devam etti:

"Bu iddianame ile Türkiye’de hukuk alanında görev almış bütün herkese büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu fezlekeyi hazırlayan savcının hazırladığı iddianamelerin tamamı Adalet Bakanlığı ve Hakimler Savcılar Kurulu tarafından gözden geçirilmelidir. Cezaevlerinden çok büyük feryatlar yükseliyor. Şimdi bu fezlekeyi okuduktan sonra cezaevlerinde yatan insanların tutukluluk ve hükümlülük halleri büyük soru işaretleri doğurmuştur.

Buradan HSK Başkanı’na sesleniyorum. Bu iddianameyi alıp incelesinler. Bu savcının şahsıyla ilgili değil. Savcıların durumunu anlamaları ve ölçümlemeleri açısından çok önemli. Adalet Bakanı ve bürokratlar da incelesinler ki adaletin ne hale geldiğini görsünler. Bu iddianameyi ciddiye almayacaktım ama adaletin geldiği noktayı görünce bu konunun üzerine gitmeyi bir görev olarak görüyorum.

"Savcıların nasıl işler yaptığını göstermek için bundan daha güzel bir belge olamaz"

Hukuku düzeltmek için bu iddianameyi ciddiye almalıyız. Bu savcıya karşı da hukuki olarak her türlü girişimi yapacağım. Bu hem bir milletvekili olarak hem bir hukukçu olarak hem de bir vatandaş olarak benim görevimdir. Bu konuyu hem HSK’ya hem de Adalet Bakanlığı’na taşıyacağım hem de BM’de savcıların tabi olduğu kurullar ile Venedik İlkeleri Mevzuatı’na bunu taşıyacağım. Savcıların nasıl işler yaptığını göstermek için bundan daha güzel bir belge olamaz. AKP’nin bu ülkenin hukuk sistemini ne hale getirdiğini göstermek için örnek bir belgedir.”