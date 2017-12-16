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Politika

CHP'li Pekşen'in dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatılması amacıyla Pekşen'in dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti

16 Aralık 2017 17:47

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen hakkında “tehdit” suçlamasıyla soruşturma başlatmak amacıyla Meclis’e gönderdiği fezlekeyle yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Cevat İşlek’in imzasıyla TBMM’ye gönderilen fezlekeye göre, CHP’li Pekşen’in 16 Nisan’daki Anayasa referandumu öncesinde kişisel Twitter hesabından "Bu Anayasa teklifi bu haliyle TBMM'den geçip referandumdan geçerse Erdoğan ilk seyahatinden dönmeden derhal tasfiye edilir..!!” ifadelerini paylaşmasının ardından, Zafer Sürer isimli vatandaş, "cumhurbaşkanımızı suikastle tehdit ediyor” iddiasıyla Çanakkale Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı da 11 Nisan tarihinde yetkisizlik kararı ile evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. 

Yeterli delilin mevcut olduğunu ve atılı suç unsurlarının oluştuğunu kaydeden Cumhuriyet Başsavcılığı, TCK’nın ‘tehdidi’ içeren 106. ve kasten işlenmiş suçtan doğan hapis cezası sonucu görevden yoksun bırakılmayı kapsayan 53. maddeleri gereğince Pekşen hakkında takibat yapılabilmesi için Anayasa’nin 83/2. Maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti. 

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