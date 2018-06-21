Demirtaş'tan cezaevindeki konuşması için "Demokrasi tarihinde bir ilk" diyen AA'ya: Demokrasi o kadar yükseldi ki...

HDP'nin 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi'nde bulunan cumhurbaşkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinde yaptığı propaganda konuşması için "Tutuklu bir cumhurbaşkanı adayı dünya demokrasi tarihinde ilk kez devlet televizyonunda konuşma imkanı bulacak" diyen Anadolu Ajansı'na "Ülkemin demokrasi çıtasının bu derece yükselmesine vesile olmaktan onur duydum. Yalnız o çıta biraz fazla mı yükseğe çıktı? Çıplak gözle görünmüyor artık" sözleriyle yanıt verdi.

Demirtaş, "Seni Başkan Yaptırmayacağız" fikrinin Ankaralı bir taksiciden esinlenerek geliştirildiğini söyledi.

Seçim çalışmalarını dışarıda yürütmesi halinde sonucunun + 5 olacağını ifade eden Demirtaş, Dünya Kupası'nda Arjantin'in şampiyon olmasını istediğini söyledi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Selahattin Demirtaş ile röportajını kişisel Youtube sayfasından yayınladı.

Demirtaş’ın Özdemir’in sorularına verdiği cevaplar şöyle:

Bugüne kadar hücrenizde beraber kaldığınız Abdullah Bey’e kaç miting düzenlediniz? En çok hangi vaadinizden etkilenmişe benziyor?

Kampanya başladığından bu yana her güne bir miting sığdırdım. En aza 50 miting falan yapmımışımdır, Sanırım en çok da demokrasi ve özgürlüklere dairi söylediklermilden etkilenmiştir.

Televizyonda liderlerin genel ya da sizin hakkındaki sözlerini izlediğinizde ‘ah ulan keşke tam şu an dışarıda olsayldım’ dediğiniz ve içinde ukte olarak kalan an hangisi oldu?

Bu seçimde malzeme oldukça boldu. Özellikle Erdoğan’ın söylemlerindeki dağınıklık, umutsuzluk ve iddiasızlık çok barizdi. Çok fazla gaf yaptı doğrusu. Özellikle benimle ilgili iftiralarını sıralarkenki çaresizliği, çırpınışı ve acizliği çok dramatikti.

Bu neşenizi her şeye rağmen nasıl koruyorsunuz? Meşhur ‘’ketıldan’’ ne içiyorsunuz?

İradenizi korumak, muazzam bir direnme sürecidir. Kolay olmuyor elbette. Fakat güzel günlere inanıyorum, dışarda deli dalgaların duvarlraı yalayan sesi d edr daim duyuyorum. Bana yetiyor bu. Ketıldan kaçak çay içiyoruz, acayip kafa yapıyor.

AA sizin cezaevinden yaptığınız seçim konuşmasını demokrasinin bir başarısı olarak sundu, gururlandınız mı?

İnsan olan gururlanmaz mı? Göğsüm kabardı resmen. Ülkemin demokrasi çıtasının bu derece yükselmesine vesile olmaktan onur duydum. Yalnız o çıta biraz fazla mı yükseğe çıktı? Çıplak gözle görünmüyor artık.

Dünyanın en ilginç seçim kampanyasını kimlerle götürüyorsunuz? Ekibiniz var mı?

Hücre arkadaşım Abdullah Bey, avukatlarım, küçük bir danışman grubu eşim Başak, ve kardeşlerimin aktif desteği ile çalışmalarımı sürdürüyorum. Genel kampanyayı ise parti merkezi ve İstanbul’daki kampanya merkezimiz yürütüyor.

Dünya kupasını çaktırmadan takip ediyor musunuz, sizce kim şampiyon olur?

Açıktan ve çaktırarak takip ediyoruz. Hatta aynı saatte diğer liderlerin TV programı varsa bile, biz Dünya Kupası maçlarını izliyoruz. Kupa Latin Amerika’ya gitsin istiyorum, mümkünse Arjantin olsun. Onlar da ülke olarak zor zamanlardan geçiyorlar. Yalnız, kupayı satıp matıp borçlarını ödemeye kalkmasınlar.

Dışarıda olsaydınız ve özgür bir seçim kampanyası yapabilseydiniz sonuçlarda kaç puan değişirdi?

En az +5 farklı olurdu.

Oradan bakınca buradaki hengâme nasıl gözüküyor?

“Allah kurtarsın, tez zamanda özgürlüğünüze kavuşun” diyesim var.

Olur ha kazanırsam diye bir balkon konuşması hazırladınız mı?

Şimdi siz sorunca fark ettim, ben de günlerdir bir şeyi eksik bıraktım ama neyi diye düşünüp duruyorum. Hemen hazırlıyorum güzelinden bir balkon konuşması.

“Seni Başkan Yaptırmayacağız” grup konuşması kimin fikriydi? Pişman mısınız yoksa ısrarlı mısınız?

Ankaralı bir taksicinin fikriydi. Tamamıyla ondan esinlenerek olgunlaştırılmış bir fikirdi. Pişman olmamı gerektirecek veya yanıldığımı ortaya koyacak ne yaşandı ki? Tam aksine haklılığı ve öngörülerimin doğruluğu ispatlandı bu geçen süre zarfında.

25 Haziran’da hangi aday kazanırsa kazansın bir ekonomik kriz kapıda gözüküyor. Sizin buna bir çözüm öneriniz ve kadronuz var mı?

Türkiye’nin her yerinde üretimi hızla artıracak programları hayata geçirmemiz gerekecek. Tarım, hayvancılık, sanayii, turizm ve güneş enerjisi gibi sektörlerde üretim 1 yıl içinde en az iki tana çıkarılmazsa ve ihracatı artırmazsak, krizi durdurmak çok zor olacak.

Aklımda iyi bir kadro var. KHK ile işten atılmış çok sayıda barış akademisyeni bu süreçte ülkesinin kalkınmasında önemli roller alabilirler. Çünkü hepsi de ülkelerini ve halklarını gerçekten seven insanlardır.

Yeri geldiğinde benim de hatalarımı eleştirmekten geri durmayacak kadar da dürürst olduklarına inanıyorum. Kabinenin yarısı kadınlardan oluşacak ve ille de HDP’li olma kriteri aramayacağım.

Kimi anketlerde barajı geçerken bazılarında da baraj altında gözüküyorsunuz parti olarak baraj korkunuz var mı?

Maalesef halen baraj riski ortadan tam olarak kalkmadı. Hele hele birileri açıkça HDP’yi baraj altında bırakın talimatından sonra, herkesin daha dikkatli olması, HDP ile ve sandıkların korunması konusunda bütün muhalefetle güçlü bir dayanışma içerisinde olması gerekir. Baraj, ancak dayanışma ile yıkılır.