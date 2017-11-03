Bin Ladin'in mini etekli kadınlarla fotoğrafı ortaya çıktı

El Kaide’nin öldürülen eski lideri Usame bin Ladin'in, Usame bin Ladin, İngiltere gezisinde erkek kardeşleri ve 2 mini etekli İspanyol kadınla fotoğraf çektirmiş.

Usame bin Ladin'in, saklanırken ABD filmleri, müzikleri, sosyal medya videoları ve oyunları ile vakit geçirdiği ortaya çıktı. CIA, 1 Mayıs 2011'deki baskınla Bin Ladin'in Pakistan'ın Abbotabad kentindeki evinde bulunan dosyalardan 470.000'ini internet arşivinde yayınladı. Arşivin 18.000'inin yazı belgesi, 79.000'inin ses kaydı, 10.000'den fazlasının ise fotoğraf ve video olduğu açıklandı. CIA, Final Fantasy 6 ve Super Mario gibi video oyunları ile pornografi içerikli dosyaları ise yayınlamadı.

Kendini izlemiş

Çok sayıda torunu bulunan Bin Ladin'in arşivinde ‘Buz Devri', ‘Karıncalar', ‘Arabalar', ‘Tom ve Jerry' gibi çok sayıda çizgi film ile ‘Batman Gotham Şövalyesi' dikkat çekti. Bin Ladin'in, hakkında yapılan belgeselleri de izlediği anlaşıldı.

Shakespeare'in evi milat olmuş

Yayınlanan dosyalar arasında Ladin'in günlüğü de yer aldı. Habertürk'ün aktardığına göre günlükte, Usame bin Ladin'in 14 yaşındayken kardeşleriyle çıktığı Avrupa seyahatinden notlar ve fotoğraflar da bulundu. Bin Ladin'in günlüğüne, İngiltere'de yazar William Shakespeare'ın yaşadığı evi ziyaret edip ‘etkilenmediğini' ve Batı kültürünü ‘yozlaşmış' bulduğunu yazdığı dikkat çekti. Bin Ladin'in, bütün dünyada Müslüman yönetimlerin kurulmasına ilişkin hayaline dair ifadeler de görüldü.

"Erbakan'ın partisi"

Bin Ladin, birkaç yıl sonra cihat kararı alarak Müslüman ülkelere seyahatlere başladığını yazdı. Günlüğün 8. sayfasında, Türkiye'ye de bir yolculuk yaptığını anlattı. Buna göre Bin Ladin 1976'da, henüz 19 yaşındayken, kendi ifadesiyle ‘cihattan önce' Suriye'den 12 saatlik bir otobüs yolculuğu yaparak Hatay'a geçti. Türkiye'ye geçerken üzerinde bir tabancanın da olduğunu belirten Ladin, Türkiye'de belirtmediği bir kentte '(Milli Görüş lideri Necmettin) Erbakan'ın partisi' olarak ifade ettiği Milli Selamet Partisi yetkilileriyle bir görüşme yaptı. Usame Bin Ladin, günlüğüne bu görüşmeyi kimlerle yaptığına, amacına ve sonuçlarına ilişkin ayrıntı yazmadı.

Kişisel video görüntülerinde ise binlerce kişinin ölüm emrini veren Bin Ladin'in evinin avlusunda tavukları, inekleri ve köpekleriyle ilgilendiği, torunlarıyla oynadığı görüldü. Veliahtı olarak görülen Hamza'nın düğün videosu ise El Kaide liderlerinden bazılarını ortaya çıkardı. Düğünün İran'da bir kentte yapıldığı tahmin ediliyor.

Kedi-köpek videolarına özel ilgi

Evinde internet bulunmayan Bin Ladin'in, sosyal medyada çok paylaşılan sevimli kedi-köpek videolarını nasıl edindiği ise merak konusu oldu. Bin Ladin, CIA'nın elektronik takibinden kaçınmak için evinde cep telefonu ve internet bulundurmuyordu.

Mini etekli kadınlarla poz

Usame bin Ladin, İngiltere gezisinde erkek kardeşleri ve 2 mini etekli İspanyol kadınla fotoğraf çektirmiş.