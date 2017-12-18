Deniz Gezmiş'in abisi: Onların söylemleriyle ne Deniz yücelir ne de Deniz'in değeri kaybolur

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için kullandığı "parkasız Deniz Gezmiş" ifadesi sonrası gündeme gelen tartışmalara yanıt vermeme kararı aldıklarını söyleyen Deniz Gezmiş'in abisi Bora Gezmiş, "Cevap vermeye bile değmez" dedi. Bora Gezmiş, "Onların söylemleriyle ne Deniz yücelir, ne de Deniz'in değeri kaybolur. Deniz’i değerlendirecek olan halkımızdır. Buyursunlar 6 Mayıs’ta gelsinler mezarlığa, görsünler" diye konuştu.

68 kuşağının gençlik liderleri olan ve yargılandığı sıkıyönetim mahkemesince idam cezasına çarptırılarak 6 Mayıs 1972 tarihinde Ankara Merkez Kapalı Cezaevi’nde infaz edilen Deniz Gezmiş son zamanlarda Dilmen'in sözleriyle gündeme geldi. Dilmen’in katıldığı bir programda, “Tayyip Erdoğan, parkasız Deniz Gezmiş’tir” sözlerine tepki yağdı.

AKP’li Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, yazılı açıklamasında Dilmen’e, "Deniz Gezmiş bir teröristti, elinde silah vardı, bomba vardı. Erdoğan’ın elinde silah mı var bomba mı var?" dedi.

"Onların söylemleriyle ne Deniz yücelir, ne de Deniz'in değeri kaybolur"

Gezmiş ailesi geçen haftaya damgasını vuran bu tartışmaya girmezken muhataplara tek tek yanıt vermedi. Deniz Gezmiş’in ağabeyi Bora Gezmiş, T24’ün "Bir değerlendirmeniz olacak mı" sorusuna, aile olarak bir karar aldıklarına dikkat çekerek, "Cevap vermeye bile değmez, öyle bir karar aldık kardeşimle. Hangisine cevap verelim, söyler misiniz lütfen” diye konuştu.



“Deniz’i değerlendirecek olan halkımızdır, Türk milletidir" diyen Bora Gezmiş, şunları kaydetti:

“Deniz’i değerlendirecek olan halkımızdır, Türk milletidir. O da değerlendirmeyi gayet de güzel yapmıştır. Buyursunlar 6 Mayıs’ta gelsinler mezarlığa görsünler. Onların söylemeleriyle ne Deniz yücelir ne de Deniz'in değeri kaybolur. Biz onları hiç muhatap bile almıyoruz."



Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO)’nun kurucu üyesi olan Deniz Gezmiş ile arkadaşları; Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, 16 Temmuz 1971’de başlayan THKO-1 Davası’nda TCK’nin 146. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle, 9 Ekim 1971’de 146/1 maddesi uyarınca idam cezasına çarptırılmıştı. Gezmiş, Aslan ve inan ile birlikte 6 Mayıs 1972 tarihinde, gece 1:00-3:00 arası, Ulucanlar Cezaevi'nde asılarak idam edilmişti.

Tartışmalar nasıl başlamıştı

Fenerbahçeli eski futbolcu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, televizyon programında Tayyip Erdoğan ve ailesine övgüde bulunup, İşçi Partili bir babanın oğlu olduğunu vurgulayarak, "Ben Tayyip Erdoğan beye baktığımda parkasız bir Deniz Gezmiş görüyorum. Deniz Gezmiş de 'kahrolsun emperyalizm' diyordu, Erdoğan da emperyalistlerle mücadele ediyor" demişti.

TIKLAYIN- Rıdvan Dilmen: Erdoğan, parkasız Deniz Gezmiş'tir

AKP’li Özdağ: Deniz Gezmiş bir teröristti ve bir banka soymuşlardı

Dilmen’in "Tayyip Erdoğan beye baktığım zaman parkasız bir Deniz Gezmiş görüyorum" sözlerine AKP Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ'da tepki göstermiş ve açıklamasında, “Güya Sayın Tayyip Erdoğan’ı övüyor. 'Erdoğan, parkasız Deniz Gezmiş’tir' diyor. Bunun neresini düzelteyim ben. Rıdvan kardeşim, sen spor ile ilgili konuş. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı öveceksen yaptıklarıyla öv. 12 seçimi arka arkaya kazanmasıyla öv. Spora vermiş olduğu destek ile öv" demişti. Özdağ ayrıca şu ifadeleri kaydetti:

"Deniz Gezmiş bir terörist idi ve bir banka soymuşlardı ve çeşitli yerleri bombalamışlardı. Kendisi ODTÜ öğrencisi olmadığı halde, ODTÜ’ye gelerek başka öğrencilerin okuma haklarını da ellerinden alarak hürriyetlerini engellemişti" diyen Özdağ, "Dilmen'e göre, Sayın Recep Tayyip Erdoğan da, Deniz Gezmiş de emperyalizme karşıymış" Evet, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, her türlü emperyalizme karşı. Amerikan emperyalizmine de karşı, Çin emperyalizmine de karşı, Rusya emperyalizmine de karşı. Ama Deniz Gezmiş sadece ve sadece Amerikan emperyalizmine karşıydı. Rusya ve Çin’e de hoş geldin diyordu. O nedenle Sayın Rıdvan Dilmen boyundan büyük işlere kalkışmasın.



Sporla ilgili, futbolla ilgili konuşsun. Hele de Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili konuşacaksa, desin ki; aynen 'tarihte olduğu gibi büyük şahsiyetlerden bir tanesidir' desin. 'Hem vesayeti yıktı, hem Türkiye’de kalkınma hamleleri yaptı, arka arkaya 12 seçim kazandı, Mustafa Kemal Atatürk’ten sonraki en büyük lider, en başarılı lider, son savaşçı, en karizmatik lider' desin. Mustafa Kemal Atatürk karizmatik bir liderdi, Sayın Recep Tayyip Erdoğan da karizmatik bir lider. O nedenle Sayın Dilmen’in yaptığı bu benzetmeyi benim kabul etmem mümkün değildir."

TIKLAYIN - AKP'li Selçuk Özdağ'dan Rıdvan Dilmen'e: Deniz Gezmiş bir teröristti

“Gezmiş ve arkadaşları komünizme inanıyorlardı”

"Deniz Gezmiş demokrasiye mi inanmış? Deniz Gezmiş’in elinde silah vardı, bomba vardı, Sayın Tayyip Erdoğan’ın elinde silah mı var bomba mı var?" diyen Özdağ sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Deniz Gezmiş kendi fikrinden olmayan üniversitelere giderek, aynı düşüncede olmayanlara karşı savaş açtı. Tayyip Erdoğan ise 196 üniversite açarak, eğitime verdiği değeri ortaya koydu. Bu nedenle Dilmen, Sayın Erdoğan’ı doğru tanımlamamış, doğru göremiyor, buradan da birilerine selam çakmak istemiş. Deniz Gezmiş ve arkadaşları komünizme inanıyorlardı. Tek yol devrim diyorlardı."