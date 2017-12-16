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Rıdvan Dilmen: Erdoğan, parkasız Deniz Gezmiş'tir

Rıdvan Dilmen, 15 Temmuz gecesini Erdoğan ile birlikte Huber Köşkü'nde geçirdiğini söyledi

16 Aralık 2017 02:17

Rıdvan Dilmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ailesini ne kadar çok sevdiğini anlatarak, Erdoğan için Deniz Gezmiş benzetmesi yaptı. Dilmen "Ben Tayyip Erdoğan beye baktığımda parkasız bir Deniz Gezmiş görüyorum. Deniz Gezmiş de 'kahrolsun emperyalizm' diyordu, Erdoğan da emperyalistlerle mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.

16 Nisan’da gerçekleştirilen anayasa referandumu öncesi başlattığı ‘Evet’ videosu akımıyla dikkat çeken Rıdvan Dilmen, Rıdvan Dilmen, Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu 'Akılda Kalan' programına konuk oldu.

Sık sık "Ben siyasetten anlamam" ve "Siyaset yapmıyorum" diyen Rıdvan Dilmen, Erdoğan ve ailesi ile olan özel ilişkisini anlatırken 15 Temmuz gecesini Erdoğan ailesi ile birlikte Huber Köşkü'nde geçirdiğini açıkladı.

"Parkasız Deniz Geçmiş"

İşçi Partili bir babanın oğlu olduğunu vurgulayan Dilmen "Ben Tayyip Erdoğan beye baktığımda parkasız bir Deniz Gezmiş görüyorum. Deniz Gezmiş de 'kahrolsun emperyalizm' diyordu, Erdoğan da emperyalistlerle mücadele ediyor" diye konuştu.

'Siyaset bilmiyorum' diyen Dilmen'in bu sözlerine Deniz Gezmiş'in 68 kuşağından dava arkadaşlarının vereceği yanıt merak ediliyor.

 

 

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