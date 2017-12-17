AKP'li Selçuk Özdağ'dan Rıdvan Dilmen'e: Deniz Gezmiş bir teröristti

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in bir spor programında "Ben Tayyip Erdoğan beye baktığım zaman parkasız bir Deniz Gezmiş görüyorum" sözlerine AKP Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ'dan tepki geldi. Özdağ, "Güya Sayın Tayyip Erdoğan’ı övüyor. Bunun neresini düzelteyim ben. Rıdvan kardeşim, sen spor ile ilgili konuş. Sayın Tayyip Erdoğan’ı öveceksen yaptıklarıyla öv. 12 seçimi arka arkaya kazanmasıyla öv. Spora vermiş olduğu destek ile öv" dedi.

Dilmen'in Deniz Gezmiş ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı kıyaslamasının kabul edilemez bir hata olduğunu söyleyen AKP'li Özdağ'ın açıklaması şöyle:

"Deniz Gezmiş bir terörist idi ve bir banka soymuşlardı ve çeşitli yerleri bombalamışlardı. Kendisi ODTÜ öğrencisi olmadığı halde, ODTÜ’ye gelerek başka öğrencilerin okuma haklarını da ellerinden alarak hürriyetlerini engellemişti" diyen Özdağ, "Dilmen'e göre, Sayın Recep Tayyip Erdoğan da, Deniz Gezmiş de emperyalizme karşıymış" Evet, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, her türlü emperyalizme karşı. Amerikan emperyalizmine de karşı, Çin emperyalizmine de karşı, Rusya emperyalizmine de karşı. Ama Deniz Gezmiş sadece ve sadece Amerikan emperyalizmine karşıydı. Rusya ve Çin’e de hoş geldin diyordu. O nedenle Sayın Rıdvan Dilmen boyundan büyük işlere kalkışmasın.

Sporla ilgili, futbolla ilgili konuşsun. Hele de Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili konuşacaksa, desin ki; aynen 'tarihte olduğu gibi büyük şahsiyetlerden bir tanesidir' desin. 'Hem vesayeti yıktı, hem Türkiye’de kalkınma hamleleri yaptı, arka arkaya 12 seçim kazandı, Mustafa Kemal Atatürk’ten sonraki en büyük lider, en başarılı lider, son savaşçı, en karizmatik lider' desin. Mustafa Kemal Atatürk karizmatik bir liderdi, Sayın Recep Tayyip Erdoğan da karizmatik bir lider. O nedenle Sayın Dilmen’in yaptığı bu benzetmeyi benim kabul etmem mümkün değildir".

“Gezmiş ve arkadaşları komünizme inanıyorlardı”

Deniz Gezmiş demokrasiye mi inanmış? Deniz Gezmiş’in elinde silah vardı, bomba vardı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinde silah mı var bomba mı var?" diyen Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deniz Gezmiş kendi fikrinden olmayan üniversitelere giderek, aynı düşüncede olmayanlara karşı savaş açtı. Recep Tayyip Erdoğan ise 196 üniversite açarak, eğitime verdiği değeri ortaya koydu. Bu nedenle Dilmen, Sayın Erdoğan’ı doğru tanımlamamış, doğru göremiyor, buradan da birilerine selam çakmak istemiş. Deniz Gezmiş ve arkadaşları komünizme inanıyorlardı. Tek yol devrim diyorlardı."