Kulis: Kılıçdaroğlu’nun çıkışı sonrası bürokraside direnç başladı

Kılıçdaroğlu, ilki 16 Ekim’de olmak üzere birkaç kez devlet memurlarına kanunlara aykırı emirlere uymaması çağrısında bulunurken, iktidar geldiklerinde, mahkeme kararlarına uymayanları devlette tutmayacağını ifade etmişti.

Diken’in ulaştığı üst düzey bir bürokrat, Kılıçdaroğlu’nun çağrısının ardından bürokraside ‘talimatlara karşı direnç’ geliştiğini dile getirirken, “Gelen talimatlar süzgeçten geçirilmeye başlandı, ya uygulanmıyor ya da zamana bırakılıyor” dedi.

CHP liderinin çağrısının arkasında durması ve kamuoyunda oluşan “AKP’de erime yaşanıyor” algısının bürokraside çekince yarattığını söyleyen kaynak, AKP’nin söz konusu çağrıya yeteri kadar tepki gösteremediği görüşünü dile getirdi.

Türkiye’de erken seçim koşullarının oluştuğu görüşünün bürokrasiye hakim olduğu görüşünü dile getiren bürokrat, ismen bildiği bazı üst düzey bürokratların AKP’ye “Milletvekili sürecinde aday adayı olacağız, zamanı gelince bizi değerlendirin” haberi yolladığını iddia etti.

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