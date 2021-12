Kılıçdaroğlu: Bütün namuslu bürokratlara sesleniyorum, birilerinden talimat almayın, vatandaşı mağdur etmeyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın (MB) bugün faiz kararını açıklayacağını belirterek, "Bütün namuslu bürokratlara sesleniyorum. Gereği neyse onu yapın, birilerinden talimat almayın. Vatandaşı perişan edecek kararlar almayın, vatandaşı mağdur etmeyin. Bilginizle, tecrübenizle, eğitiminizle karar verin. Birilerinin isteği üzerine karar vermeyin. Yazıktır, günahtır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kars programına tarımsal kalkınma kooperatifinin kadın üyeleriyle bulaşarak başladı. Kadınları dinleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra Susuz İlçe Belediyesi'ni ziyaret etti. Buradan Çamçavuş köyüne giden Kılıçdaroğlu, köylülerle görüşmesinden sonra Kars merkezdeki Kasaplar Çarşısı esnafını dinledi. Kılıçdaroğlu, muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluştu.

Halk eğitim merkezindeki buluşmada konuşan Kılıçdaroğlu, memleketin kötüye gittiğini, sorunların her geçen gün arttığını, neredeyse her evde huzursuzluğun egemen olduğunu söyleyerek, "Bunu çözmemiz lazım. Nasıl çözeceğiz, beraber çözeceğiz. İşçisi, memuru, emeklisi, ev kadını, çalışanı işsizi hep birlikte çözmek zorundayız. Vatan bizim vatanımız, bayrak da bizim bayrağımız. O bayrak bu vatanda şanlı dalgalansın ve her evde huzur olsun. Bunun için Kars'tayım. Biliyorum Kars'ta milletvekilimiz yok ama onun kabahati Karslılarda değil CHP'nin genel başkanı olarak söylüyorum kabahati Karslılarda değil kabahati bizde. Biz birlikte olacağız, beraber olacağız ve İnşallah sadece Kars'ın değil Türkiye'nin sorunlarını çözeceğiz. Beraber çözeceğiz birlikte çözeceğiz inançla çözeceğiz, kararlılıkla çözeceğiz. Bunu yaptığımız zaman göreceksin Türkiye çok daha güzel, yaşanılır bir ülke olacak ve gencecik evlatlarımız yurtdışına mı gidelim, böyle bir arayış içinde olmayacaklar. Herkesin işi herkesin aşı olacak ve bereketli bir Türkiye olacak buna inanıyorum" diye konuştu.

Anadolu'nun da içi boşalıyor

Bu kadar zengin bir kültürü bu kadar zengin bir tarihi bu kadar zengin ve güzel bir coğrafyası ovaları varken, bereketli toprakları varken Kars'ın 20 yıldır kan kaybettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Neden Kars'tan gençler İstanbul'a gidiyor. Gençlerin burada kalması lazım. Burada çalışması lazım, burada karnını doyurması lazım, burada evlenmesi lazım. Turist olarak İstanbul'a gidebilir, İzmir'e gidebilir Antalya'ya gidebilir İstanbul'dakiler de turist olarak buraya gelebilirler, gezebilirler. Bütün bu coğrafyayı bir barış havzasına döndürmek mümkün. Ama herkesin karnı sadece İstanbul'da doyarsa Kars'ı ne yapacağız? Kars o zaman sadece yaşlılar kenti mi olacak? Sadece bu Kars'a özgü değil Anadolu'nun da içi boşalıyor bunu da bilmenizi isterim. Kars'tan rakam vereceğim Devletin resmi rakamlarını vereceğim 2002 yılında çiftçi kayıt sistemine kayıt yaptıran çiftçi sayısı 35 bin 528. 2020 yılında bu rakam 35 binden 28 bine düşüyor yani 7 bin 441 kişi bu sistemden çıkmış. 7 bin 441 kişi bu sistemden çıktıysa bu insanlar nereye gittiler, bunun sorgulanması lazım, beraber sorgulamamız lazım. Geçmişte bu bölgeye özel sektör çok ciddi yatırımları yapmamıştı. Doğrudur imkanlar daha iyi olan yere gider oraya yatırımı yapar. Ama devlet öyle değil, devlet sosyal devlettir. Sosyal devlet gelişmekte olan bölgelere ayrıcalık tanıyan yatırım yapan devlet demektir. O zaman buralara ciddi yatırımlar da yapılmıştı. Ama bunlar da özelleştirildi bir kısmı satıldı, bir kısmı kapatıldı, bir kısmının arsası kullanıldığı bir kısmını üretimi düşürdü. Dolayısıyla burada da ciddi bir kayıp olmaya başladı, ekonomik kayıp olmaya başladı. Tabii anlattıklarım sadece Kars bölgesine özgü değil, Ağrı, Ardahan'da da aynı durum var. Benzer durum bu coğrafyada var gidin Sivas'a bakın gidin Konya'ya bakın gidin, Çankırı'ya bakın gidin efendim diğer Anadolu'daki Güneydoğu'daki yerlere bakın hepsinde aynı sorunlar yaşanıyor. Hepsi kapağı nasıl İstanbul'a atarız buna bakıyorlar. Peki buralar bizim toprağımız değil mi? iyi mi Bizim vatanımız değil mi?"

"10 milyonun üstünde işsizimiz var"

“Hayvancılığı bıraktık tarımı bıraktık peki bizi kim besleyecek”diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Avrupa'nın gelişmiş ülkeleri bizi besleyecek, emperyal ülkeler bizi besleyecek. Size rakamlar vereceğim. Büyükbaş, küçükbaş ve et ithalatına ödediğimiz rakamı 9 milyar 171 milyon dolar. 9 milyar doları yurtdışındaki üreticilere değil de besicilere değil de 9 milyar doları kendi besicimize üreticimize ödeseydik acaba ne olurdu? Allah aşkına ya sadece Kars'ı değil sadece Türkiye'yi değil bütün Ortadoğu'yu beslerdik. Yemin ham maddesi olarak son 20 yılda yem ham maddesi olarak ödediğimiz para 58 milyar dolar. Şikayet geliyor sokaktan evlerden şikayet geliyor esnaf şikayet ediyor besici Çiftçi şikayet ediyor neden paramı yok, para var. Kime veriyoruz dışarıya içeriye vermiyoruz. Hak ettiği parayı vermiyoruz. Peki bu sorun neyi yaratıyor göç sorunu yaratıyor. Gençler burada yer yok, iş yok nereye gideyim, İstanbul'a gideyim, diyor. Büyük kentlerin varoşlarında takılıyorlar, nasıl iş bulabilirim diye. Asgari ücrete mahkum oluyor. Asgari ücrete iş bulayım da çalışayım diye. İşsizlik temel bir sorun Kars'ta da bunu görüyorsunuz. Türkiye'de de çok ciddi bir sorun 10 milyon üstünde işsizimiz var. Gencecik fidan gibi evlatlarımız var üniversiteyi bitirmiş 1- 1,5 milyon evladımız işsiz. Bunlar iş bekliyorlar. Kimden bekliyorlar herhalde babalarından annelerinden değil babası sanayicisi ise annesi iyi bir servet edilmişse dükkanı, hanı, hamamı varsa doğru işsizlik sorunu yok ya ama baba anne belli bir düşük gelire sahip ücretle geçiniyorsa veya emekli ise bu çocuk neyle geçinecek, nerede iş bulacak nerede, evlenecek, bu çocuğunu hangi koşullarda evlendirecek. Bunlar ciddi bir sorun olarak önümüzde duruyor."

Merkez Bankası yönetimine seslendi

Konuşmasında Merkez Bankası'nın bugün faiz kararını açıklayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bugün Merkez Bankası faiz ile ilgili karar verecek, Kars'tan sesleniyorum, bütün namuslu bürokratlara sesleniyorum. Gereği neyse onu yapın, birilerinden talimat almayın. Vatandaşı perişan edecek kararlar almayın, vatandaşı mağdur etmeyin. Bilginizle, tecrübenizle, eğitiminizle karar verin. Birilerinin isteği üzerine karar vermeyin. Yazıktır, günahtır. Gerçekten yazıktır, günahtır. Her birimizin içi kan ağlıyor, buradan Türkiye'yi çekip çıkarmamız lazım. Bu dertleri say say bitmez ne yapmamız lazım; kanaat önderleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar burada. Türkiye'yi bu cendereden nasıl çıkarmalıyız? Bütün gelişmiş ülkeler bu konuda planlar yaparlar. Bir ülkenin var olan kaynakları, öncelikli nerelere harcanmalıdır. Hayvancılıkla ilgili hangi bölgelere ne yapılmalıdır. Buğday, patates, mercimek, taze fasulye, domates, biberi ne varsa neyi ekecekse bunları planlar. Planlamanın amacı herkes neyi ekeceğini bilir, kaçtan satacağı fiyatını bilir. Bunun adı planlamadır. Planlaması olmayan hiçbir devlet yoktur" diye konuştu.

"Mültecilere nasıl göndereceğimi anlattım"

İktidara geldiklerinde 2 yıl içinde mültecileri ülkelerine göndereceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "İstanbul'da Suriyeliler ile konuştum onların neler düşündüğünü sordum. 'Bizi 2 yıl için içinde nasıl göndereceksin?' diye soru sordular, nasıl göndereceğimi anlattım. 'Vallahi bu şartlar olsun biz bu memlekette kalmayız, kendi toprağımıza gitmek, baba toprağına, ana toprağına gitmek isteriz. Karnımızın orada doymasını isteriz' dediler. Bütün altyapısını bu kardeşiniz oluşturmuş vaziyette. Onların tamamını göndereceğim ama ırkçılık yapmayacağız. Allah'ın yarattığı insanın başımızın üstünde yeri var. O insanların huzur içinde kendi ülkelerine gitmeleri lazım ve bunu yapacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti.