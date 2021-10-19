Kılıçdaroğlu bürokratları neden uyardı, tartışmada taraflar ne dedi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından bürokratlara yönelik yaptığı "kanunsuz emirlere uymamaları" çağrısı, siyasette yeni bir tartışmanın da başlamasına neden oldu.

İktidar kanadı ise Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarını, "bürokrasiyi seçilmiş hükümete karşı çıkmaya çağırmak" ve bürokratları tehdit etmekle suçladı.

Kılıçdaroğlu ise bugünkü grup toplantısında iktidarın tepkisine yanıt verirken, "Yasal ölçüler içinde çalışan hiç kimseyi tehdit etmek benim haddim değildir. Ama mafyatik ilişkiler içine girenleri, tehdit mi ediyorsun diyorlarsa. Evet onları tehdit ediyorum" diyerek sözlerine açıklık getirdi.

CHP kulislerinde ise Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışının altında, "kamudan, bürokrasiden gelen çok sayıda yolsuzluk ihbarının yattığı" belirtiliyor.

Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun bazılarını grup toplantısında açıkladığı yolsuzluk iddialarının da kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceği söyleniyor.

Tartışma nasıl başladı?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçen cumartesi günü sosyal medya hesabından, "Bu ülkenin bürokratlarına sesleniyorum, halkımızı da şahit olmaya davet ediyorum" diye başlayan ve kamu görevlilerinin "kanunsuz emirlere uymamaları"nı içeren bir video paylaştı.

Kılıçdaroğlu videosuna şu ifadelere yer verdi:

"Açıkça söylüyorum, vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz. Kanun dışı işleri emir olarak telaki edemezsiniz. Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız. Kamil akla gelmeniz için bu, Kılıçdaroğlu abinizin size son çağrısıdır.

"18 Ekim Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacak. 'Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa Pazartesi itibarıyla durun."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Pazar günü yurt dışı ziyaretleri öncesinde gazetecilerin soruları üzerine Kılıçdaroğlu'na, "Sen nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin" diye tepki gösterdi.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının "CHP'nin vesayetçi zihniyeti"nin itirafı olduğunu savundu ve "Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısından başka bir şey değildir" sözleriyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili elinde belge varsa yargıya iletmesini isteyerek şunları söyledi:

"Buradan, vesayet ve paralel yapı algısı oluşturmaya çalışarak, vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın her kesimini tehdit eden ve şaibe altında bırakanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum... Bugünden itibaren Kılıçdaroğlu'nun vesayet özlemli tehditlerine karşı her bir kamu çalışanımız ve bürokratımız, milletimize olan hizmetine performansını katlayarak cevap verecektir. Hodri meydan."

Bahçeli de tartışmaya katıldı: 'Tehdit, müstevli üslubudur'

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bugünkü grup toplantısında Kılıçadroğlu'na tepki göstererek tartışmaya katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun, "kanunsuz emre uymamaları" için 18 Ekim'e kadar tarih vermesine göndermede bulunan Bahçeli, "Sayın Kılıçdaroğlu, ne oldu, heyben doldu mu? Attığın taş yerini buldu mu? Başın göğe erdi mi? Senin hukuka bakışın bu mudur? O tarihe kadar yapan yaptı, kapan kaptı, 18 Ekim'den sonra sorumlusunuz demek mi istiyorsun?" dedi.

Kılıçdaroğlu'nu "bürokrasiyi tehdit ettiğini ve bunun vesayetçi bir söylem" olduğunu savunan Bahçeli, "Bürokraside hata yapan çıkacaktır, bunlar tespit edilip ayıklanır. Ancak şerefli Türk bürokratını tehdit etmek müstevli (istila eden) üslubudur" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu: Suç duyurusunda bulunmazsanız namertsiniz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar kanadından gelen tepki ve eleştirilere ise bugünkü grup toplantısında yanıt verdi.

Bürokratlara yaptığı çağrıyı anımsatan Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Bremen mızıkıcıları harekete geçti. Neymiş devlet memurlarını tehdit ediyormuşum, neymiş vesayet özlemi içindeymişim, neymiş darbeci zihniyetmiş. Allah akıl fikir versin bari usturuplu bir şey söyleyin. Ben hırsızlığa bulaşmayın hırsızlık için kim talimat veriyorsa ona uymayın diyorum. Savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarmış, bulunmazsanız namertsiniz."

'Mafyatik ilişkiler içine girenleri tehdit ediyorum'

Kılıçdaroğlu, kimsenin kendisini "sahipsiz hissetmemesini" isterken, bütün hak arayanların yanında olacaklarını vurguladı.

CHP Lideri, yasalar içinde çalışanları tehdit etmesinin "haddi olmadığını" söylerken, hedefindeki kesimleri şöyle açıkladı:

"Bazı bürokratlar emir aldık onun için yaptık diyebilir. Hayır kanun dışı emre uymayacaksın, millet için çalışacaksın. Mafyatik ilişkiler içine girenler sarayın memurlarıdır talimatı oradan veya onların çocuklarının kurduğu vakıflardan alırlar. Devletin güvencesi yasalardır. Arada dağlar kadar fark var.

"Hiç kimseyi çalışan yasal ölçüler içinde çalışan hiç kimseyi tehdit etmek benim haddim değildir. Kim devletine ve milletine hizmet ediyorsa benim başımın üstünde yeri vardır. Ama mafyatik ilişkiler içine girenleri, tehdit mi ediyorsun diyorlarsa. Evet onları tehdit ediyorum. Kimsenin kul halkını yedirmeyeceğim."

Kılıçdaroğlu bürokratlara neden çağrı yaptı?

CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara çağrısının altında bürokrasiden, kamudan gelen çok sayıda ihbar telefonunun etkili olduğu belirtiliyor.

Geçmişte, bürokrasiden, partiye bilgi akışı ya da şikayetlerin görece az olduğu, bunda da "güçlü iktidar" algısının etkili olduğu yorumunu yapan bazı CHP kurmayları, yolsuzluğun ulaştığı boyutlar nedeniyle, bürokrasinin ve kamu görevlilerinin artık kararlara imza atmak istemediğini savunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun "kanunsuz emre uymayın" çağrısıyla, bürokratlara, iktidara geldiklerinde "arkanızda olacağız, yasa dışı emirlere direnmeleri" mesajı verdiğini savunuluyor ve kamuoyundan da bu anlamda olumlu tepkiler geldiğini ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında, gelen ihbarlar doğrultusunda bazı yolsuzluk iddiaları ile ilgili yaptığı açıklamalara dikkat çeken CHP kurmayları, ilerleyen süreçte de yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini belirtiyorlar.

Kılıçdaroğlu'nun "kanunsuz emir" konusunda 18 Ekim'i milat olarak ilan etmesine ise kamu görevlilerine "sorumluluklarını hatırlatma" ve bu tarihten sonra artık kanunsuz emirlere imza atmamaları konusunda cesaretlendirme amacı taşıdığı vurgulanıyor.

CHP kaynaklarında ise "Ama bu 18 Ekim'den önce, yolsuzluk, usulsüzlük yapanların affedileceği anlamına gelmiyor. Elbette, nerede kul hakkı yendiyse ve bu belgelenirse, hesabı sorulur" yorumu yapılıyor.