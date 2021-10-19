Kılıçdaroğlu, bürokrat uyarısını MYK'da da vurguladı: Milat başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hukuka aykırı işlemlere imza atan bürokratlara yaptığı "18 Ekim milat" uyarısını, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında da vurguladı. "Milat başladı" diyen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın ideoloji vesayetinin ekonomiyi uçuruma sürüklediği" değerlendirmesinde de bulundu.

"18 Ekim'den itibaren sorumlu olacaklar"

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Edinilen bilgiye göre toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, hukuka aykırı işlemlere imza atan bürokratlara yaptığı uyarıyı bir kez daha yineledi. Bürokratların bir kısmının Cumhurbaşkanlığı baskısına boyun eğerek hukuk dışı işlemlerin altına imza attığını belirten Kılıçdaroğlu, 18 Ekim tarihi itibariyle tüm memurların yapmış oldukları işlerden sorumlu olacağının altını çizdi.

Erdoğan da muhalefetteyken uyarmıştı

"18 Ekim son gün" uyarısının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bu bir vesayet çağrısıdır" dediğini ancak kendisinin muhalefetteyken memurlara yasaları hatırlatarak uyarıda bulunduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Milletimiz kim darbeci, kim vesayetçi farkında. Türkiye'de iktidarın değişmesine çok az bir süre kaldı. Biz çağrımızı yaptık. Bugünden itibaren memurlar, kanun dışı işleri emir olarak algılamamalı."

İktidar milletin halini görmüyor

Merkez Bankası ziyaretini de hatırlatan Kılıçdaroğlu, Başkan Şahap Kavcıoğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın kurumsal kimliğine saygı gösterilmesi gerektiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahalelerinin dövizin yükselmesine sebep olduğunu ifade etti.

Erdoğan'ın kibir hastalığına kapıldığını da kaydeden Kılıçdaroğlu, "İktidar, içinde bulunduğu saraydan milletin halini görmüyor. Erdoğan'ın ideoloji vesayetinin ekonomiyi uçuruma sürüklüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Çeviköz'den dış politika sunumu

Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili ve Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, dış politikaya ilişkin geniş kapsamlı bir sunum yaptı. Çeviköz, ABD'nin Türkiye'ye yaptığı F-16 teklifine ilişkin son gelişmeleri aktarırken sunumun büyük bir bölümünü iktidarın Suriye'ye yönelik harekat planına ayırdı.

ABD ve Rusya'nın şu an için harekat planına onay vermediğini ve Rusya'nın hava sahasının kullanımına izni vermeden harekatın mümkün olmayacağını ifade eden Çeviköz, G-20 zirvesinde yapılacak görüşmelerin ardından tablonun daha da netleşeceğini kaydetti. Çeviköz, iktidarın harekat planını iç politika malzemesine dönüştürmek istediği uyarısında da bulundu.